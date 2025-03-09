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Россия массово "подставляет" заключенных, согласившихся умереть на войне за Путина

Перевод: rus.tvnet.lv
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Российские войска
Российские войска Фото: AP/Scanpix

Заключенные, завербованные в российских тюрьмах для участия в войне против Украины, все чаще объявляются в России ушедшими в "самоволку", даже если они погибли, пропали без вести или все еще находятся на фронте.

Если солдат армии оккупантов официально объявлен погибшим или пропавшим без вести, его семья имеет право на компенсацию от государства, но статус "самовольно оставивший часть" (СОЧ) не предусматривает выплат.

Родственникам приходится тратить месяцы на то, чтобы доказать властям, что бывший заключенный погиб на войне, и получить деньги.

Активисты тоже считают, что статус СОЧ используется для того, чтобы избежать необходимости выплачивать деньги родственникам.

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