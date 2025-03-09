NBC: Трамп не возобновит военную поддержку Украины после подписания сделки по ресурсам

Трамп: Украина готова подписать соглашение об ископаемых

Президент США заявил перед членами Конгресса вечером 4 марта, что Украина готова вернуться к ранее сорванному подписанию с Соединенными Штатами соглашения о редкоземельных металлах. По словам Трампа, он получил "важное письмо" от Зеленского. "Что касается соглашения о сырье и безопасности, Украина готова подписать его в любое время", - подчеркнул Трамп.

Кроме того, американский президент заявил, что в послании к нему Зеленский подтвердил свою готовность вести переговоры с Россией о завершении войны. "В письме говорится, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный мир", - сказал Трамп. В то же время, по его словам, и из России были получены "сильные сигналы" о том, что Москва готова к миру.

Зеленский готов вернуться за стол переговоров

Ранее в тот же день Владимир Зеленский заявил, что готов вернуться за стол переговоров с Дональдом Трампом, и выдвинул собственный план перемирия в Украине. "Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить прочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Моя команда и я готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира", - написал Зеленский.