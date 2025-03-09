Подписание "ресурсной сделки" с Украиной будет недостаточным условием для возобновления военной помощи стране, заявили неназванные собеседники телеканала NBC, среди них - представитель администрации Трампа.
NBC: Трамп не возобновит военную поддержку Украины после подписания сделки по ресурсам
Президент США Дональд Трамп "в частном порядке дал понять своим помощникам", что для возобновления военной помощи обороняющейся от российской агрессии Украине он хочет увидеть "изменение отношения" украинского президента Владимира Зеленского к переговорному процессу с Россией. Об этом в воскресенье, 9 марта, заявили неназванные собеседники американского телеканала NBC, среди которых - представитель администрации Трампа.
Американский лидер по-прежнему будет настаивать на подписании "ресурсной сделки" по редкоземельным металлам Украины. "Трамп хочет, чтобы сделка, которая даст США долю в минеральных ресурсах Украины, была подписана. Но он также хочет увидеть изменение отношения президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам, заявили чиновники, включая готовность пойти на уступки, такие как передача части территорий России. Трамп также хочет, чтобы Зеленский сделал некоторые шаги в сторону выборов в Украине и, возможно, в сторону ухода с поста лидера своей страны, заявили чиновники", - говорится в сообщении NBC.
При этом проведение выборов в Украине законодательно запрещено до отмены военного положения в стране. Как ранее стало известно, представители администрации Трампа вели переговоры с рядом украинских оппозиционных политиков, но все они высказались против проведения выборов до конца военных действий.
Трамп: Украина готова подписать соглашение об ископаемых
Президент США заявил перед членами Конгресса вечером 4 марта, что Украина готова вернуться к ранее сорванному подписанию с Соединенными Штатами соглашения о редкоземельных металлах. По словам Трампа, он получил "важное письмо" от Зеленского. "Что касается соглашения о сырье и безопасности, Украина готова подписать его в любое время", - подчеркнул Трамп.
Кроме того, американский президент заявил, что в послании к нему Зеленский подтвердил свою готовность вести переговоры с Россией о завершении войны. "В письме говорится, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный мир", - сказал Трамп. В то же время, по его словам, и из России были получены "сильные сигналы" о том, что Москва готова к миру.
Зеленский готов вернуться за стол переговоров
Ранее в тот же день Владимир Зеленский заявил, что готов вернуться за стол переговоров с Дональдом Трампом, и выдвинул собственный план перемирия в Украине. "Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить прочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Моя команда и я готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира", - написал Зеленский.
Он в очередной раз поблагодарил США и лично Трампа за помощь Украине и признал, что переговоры 28 февраля в Белом доме "прошли не так, как предполагалось". "Жаль, что так получилось. Пришло время все исправить. Мы хотели бы, чтобы будущее сотрудничество и общение были конструктивными", - указал Зеленский.
Спор в Белом доме
28 февраля Зеленский, Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс вступили в словесную перепалку в ходе встречи в Овальном кабинете Белого дома. Трамп обвинил Зеленского в неблагодарности, неготовности к миру и пригрозил выйти из переговорного процесса по Украине, если Киев не заключит сделку. Зеленский досрочно покинул переговоры, так и не подписав соглашение о ресурсах. В ночь на 4 марта мировые информагентства и американские СМИ сообщили, что Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине.
Рубио вновь едет в Эр-Рияд для переговоров с украинской делегацией
Госсекретарь США Марко Рубио с 10 по 12 марта будет находиться в Саудовской Аравии, где примет участие в переговорах с украинской делегацией, "чтобы продвигать цель президента США о прекращении российско-украинской войны", сообщила пресс-секретарь ведомства Тэмми Брюс.
Как уточняло агентство "Укринформ", в состав украинской делегации, которая встретится с американской стороной в Эр-Рияде, вошли руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.
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