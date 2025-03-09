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Видео Украинский беспилотник впервые достиг нефтяной базы в Чувашии

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Украинский военные готовит дрон к запуску
Украинский военные готовит дрон к запуску Фото: Roman Chop

Утром в воскресенье, 9 марта, беспилотник нанес удар по нефтебазе в российском регионе Чувашия, сообщил чувашский губернатор Олег Николаев.

Это первый случай с момента начала полномасштабной войны с Россией, когда украинский беспилотник достиг Чувашии. Нефтяная база расположена примерно в 970 километрах от Украины.

Пострадала нефтебаза государственного предприятия "Комбинат Буревестник" в Чебоксарах.

На объекте, который находится на реконструкции, никто не пострадал, ситуация под контролем, сказал губернатор.

Министерство обороны России ранее сообщило о сбитых украинских беспилотниках в восьми регионах. Однако Чувашия среди них не упоминалась.

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