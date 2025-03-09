Видео Украинский беспилотник впервые достиг нефтяной базы в Чувашии

Это первый случай с момента начала полномасштабной войны с Россией, когда украинский беспилотник достиг Чувашии. Нефтяная база расположена примерно в 970 километрах от Украины.

Пострадала нефтебаза государственного предприятия "Комбинат Буревестник" в Чебоксарах.

На объекте, который находится на реконструкции, никто не пострадал, ситуация под контролем, сказал губернатор.

Министерство обороны России ранее сообщило о сбитых украинских беспилотниках в восьми регионах. Однако Чувашия среди них не упоминалась.

🔥 Massive Attack: Ukrainian drones strike Russian enterprises



For the first time, a Ukrainian drone reached Chuvashia, targeting the Cheboksary-based Burevestnik plant. This facility is an oil depot housing tanks for storing and distributing crude oil and petroleum products.… pic.twitter.com/Ul9ouZftrG — NEXTA (@nexta_tv) March 9, 2025

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!