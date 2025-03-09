На вопрос, поняли ли на всех уровнях, что произошла ошибка, Браже ответила: "Вот что мы услышали от премьер-министра Великобритании на данный момент. Ему (...) также задали этот вопрос в парламенте. Он подтвердил это. Мы не требуем от него письменных извинений. Он сказал, что это было не совсем правильно и что в следующий раз так не будет. Может ли премьер-министр разделить мою озабоченность и печаль по поводу того, что все чаще предпринимаются попытки сделать приемлемой оккупацию Россией украинской территории? И что страны Балтии теперь чувствуют еще большую угрозу. Я поздравляю вас с тем, что вы сделали телефонный звонок в выходные. Но можете ли вы гарантировать, что страны Балтии будут сидеть за столом переговоров по вопросам европейской безопасности в будущем? "Я говорил с ними вчера утром. И я пообещал им, что мы должны пересмотреть конфигурацию, чтобы страны Балтии были представлены должным образом. Потому что угроза для них очень ясна и очень близка".

Премьер-министр Великобритании общался с балтийцами по видеосвязи. Стармер начал разговор с извинений, пообещав, что подобная ситуация больше не повторится - так советник президента Литвы охарактеризовал тон беседы.

"У людей присутствует паника. И паника часто иррациональна. Но бывают и моменты, когда она рациональна. И еще раз. Таким образом, наш исторический опыт делает его гораздо более живым и очевидным, чем это было бы в любой другой ситуации. Поэтому - лучше более сильная связь. О том, какие решения были приняты. И это были просто разговоры и заявления, попавшие в заголовки газет, но не реальные действия. Это принципиально важно. (...) Прямо сейчас у нас есть много вещей, которые совпадают в одно и то же время, и администрация Трампа с большим количеством противоречивых вещей, если можно так выразиться, проталкивает свои обещания и свою политику в первые 100 дней, поэтому масса информации и этот аспект недоверия растут в геометрической прогрессии", - отметил Буковскис.

В дипломатических кругах циркулируют истории об инциденте в Белом доме, произошедшем в октябре прошлого года. Это случилось во времена предыдущего президента Байдена. Его администрация пригласила послов стран Балтии и Северной Европы. Позже тон беседы был кратко описан - эти страны на очень высоких тонах обвинялись в разжигании войны и оказании давления на Соединенные Штаты.

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