Страны Балтии являются одними из крупнейших сторонников Украины. Сразу после начала полномасштабной войны в Украине политики других стран открыто сожалели о том, что они недостаточно прислушались к нашим предостережениям и не убедились на собственном опыте, насколько серьезной угрозой на самом деле является Россия. Поэтому вполне логично, что неприглашение на лондонский саммит вызвало обеспокоенность и возмущение в обществе, и такое поведение было расценено и как недоверие, и как пренебрежение, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Нападение Дональда Трампа на Владимира Зеленского в Овальном кабинете вызвало переполох на Европейском континенте. Через несколько дней премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел экстренное совещание в Лондоне. В нем приняли участие президент Украины, генеральный секретарь НАТО, президент Еврокомиссии и президент Европейского совета, а также лидеры Канады, Турции и двенадцати других европейских стран. Страны Балтии в их число не вошли.
"Почему мы так тяжело переживаем это? Из-за исторической травмы. Потому что мы оставили после себя решения, которые повлияли на нас трагическим и катастрофическим образом. И абсолютно любая встреча, на которой могут решаться важные вопросы, потенциально важные для нас, и на которой мы не присутствуем, вызывает у нас очень сильную психологическую реакцию. И это естественно и нормально. И это понятно", - заявил директор Латвийского внешнеполитического института Карлис Буковскис.
В пятницу - за два дня до лондонского саммита - британские новостные порталы уже писали о "крайне недовольных балтийцах". Они цитируют анонимного дипломата из неприглашенных стран, чьи заявления очень напоминают аргументы стран Балтии.
"Russia and our publics will clearly assess this that we are sold out by the US, but also by [the] UK and France," said the source, who spoke on the condition of anonymity".
"Россия и наша общественность однозначно оценят, что мы продались США, а также Великобритании и Франции", - сказал источник, говоривший на условиях анонимности".
Британская сторона выбрала, кто сядет за стол переговоров. До воскресного утра не было никакой публичной информации о том, кто именно поедет на встречу; Лондон до последнего момента не принимал решения о списке приглашенных стран. Традиционно на подобных встречах относительно крупных государств страны Балтии и Северной Европы представляет Дания. Но когда выяснилось, что Швеция, Финляндия и Норвегия также направляются в Лондон, страны Балтии были в замешательстве относительно происходящего.
"Плохо то, что мне приходится это объяснять. Я не должна объяснять это. Это должна объяснить сторона, которая организовала встречу. Это номер один. Не то чтобы мы были обделены информацией. Мы недвусмысленно объяснили, что это вызывает волнение и смятение в нашем обществе, и, я думаю, они это поняли. Это главное, что они это поняли", - заявила премьер-министр Эвика Силиня.
"Ничто никому не дается даром. За все в этом мире приходится бороться. А то, что у нас образцовые показатели по финансированию обороны или помощи Украине - это информация, о которой нужно напоминать каждый день независимо от того, слышал ли ее кто-то и использует ли уже эти знания", - указал советник премьер-министра по вопросам национальной безопасности Айрис Риквейлис.
Ивар Лиепниекс, советник по иностранным делам премьер-министра Эвики Силини, и Айрис Риквейлис, советник по вопросам национальной безопасности, были главными связными между Ригой и Лондоном. Что посылается или говорится, кому и в какой форме, в дипломатических кругах не обсуждается. Момент, когда стало ясно, что нас не пригласили, хотя во внутренней переписке латвийская сторона получала документы о встрече, был между днем среды и четверга.
Британского посла не было на месте, поэтому за дело взялся поверенный в делах - чиновник, который замещает посла в его отсутствие. В британском посольстве в Риге передаче отказались назвать имя этого сотрудника. Ни одна из сторон не сказала, пришлось ли сотруднику британского посольства обращаться в Министерство иностранных дел, чтобы загладить свою вину, или же недовольство было выражено в письменной форме. Однако МИД сообщает, что "мнение Латвии было доведено до британской стороны на различных уровнях - на уровне министра, заместителя госсекретаря, премьер-министра и советников президента по иностранным делам. Литва и Эстония поступили так же".
"Вы знаете, мы не будем раскрывать всю дипломатическую деятельность, потому что она все еще проходит в таком сдержанном ключе... Было совместное балтийское сотрудничество при обращении к британским властям. Разные учреждения. В Риге, в Таллинне, в Вильнюсе. А также прямые способы общения с политическими чиновниками", - заявила глава МИД Байба Браже, отметив, что в данный момент коммуникация прямая - как с британскими министрами, так и с другими.
На вопрос, поняли ли на всех уровнях, что произошла ошибка, Браже ответила: "Вот что мы услышали от премьер-министра Великобритании на данный момент. Ему (...) также задали этот вопрос в парламенте. Он подтвердил это. Мы не требуем от него письменных извинений. Он сказал, что это было не совсем правильно и что в следующий раз так не будет. Может ли премьер-министр разделить мою озабоченность и печаль по поводу того, что все чаще предпринимаются попытки сделать приемлемой оккупацию Россией украинской территории? И что страны Балтии теперь чувствуют еще большую угрозу. Я поздравляю вас с тем, что вы сделали телефонный звонок в выходные. Но можете ли вы гарантировать, что страны Балтии будут сидеть за столом переговоров по вопросам европейской безопасности в будущем? "Я говорил с ними вчера утром. И я пообещал им, что мы должны пересмотреть конфигурацию, чтобы страны Балтии были представлены должным образом. Потому что угроза для них очень ясна и очень близка".
Премьер-министр Великобритании общался с балтийцами по видеосвязи. Стармер начал разговор с извинений, пообещав, что подобная ситуация больше не повторится - так советник президента Литвы охарактеризовал тон беседы.
"У людей присутствует паника. И паника часто иррациональна. Но бывают и моменты, когда она рациональна. И еще раз. Таким образом, наш исторический опыт делает его гораздо более живым и очевидным, чем это было бы в любой другой ситуации. Поэтому - лучше более сильная связь. О том, какие решения были приняты. И это были просто разговоры и заявления, попавшие в заголовки газет, но не реальные действия. Это принципиально важно. (...) Прямо сейчас у нас есть много вещей, которые совпадают в одно и то же время, и администрация Трампа с большим количеством противоречивых вещей, если можно так выразиться, проталкивает свои обещания и свою политику в первые 100 дней, поэтому масса информации и этот аспект недоверия растут в геометрической прогрессии", - отметил Буковскис.
В дипломатических кругах циркулируют истории об инциденте в Белом доме, произошедшем в октябре прошлого года. Это случилось во времена предыдущего президента Байдена. Его администрация пригласила послов стран Балтии и Северной Европы. Позже тон беседы был кратко описан - эти страны на очень высоких тонах обвинялись в разжигании войны и оказании давления на Соединенные Штаты.
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