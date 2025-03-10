Латвию как место обучения иностранные студенты чаще выбирают по практическим соображениям, а новый культурный опыт и доступность языка обучения играют меньшую роль, свидетельствует исследование Латвийского института стратегических и экономических решений (LaSER) "Иностранные студенты в Латвии: источник роста?".
Исследование: почему иностранные студенты выбирают Латвию?
Латвия как основное место учебы была первичным выбором для половины респондентов. Чаще всего этот ответ давали студенты из Азии - 65,5%. Тогда как среди студентов из Западной Европы этот показатель был вдвое ниже - 28,6%.
Реже всего Латвию как основной учебный пункт выбирали студенты из Франции (14,3%) и Нидерландов (15,8%). Исследователи объясняют это высокой конкуренцией за места в университетах этих стран. Иностранные студенты часто опережают местных, и местным учащимся приходится искать возможности обучения за границей, чтобы попасть в конкурентоспособный университет.
Популярность Латвии как учебного направления также зависит от выбранной специальности, отмечают исследователи. Среди студентов медицинских и социальных программ Латвию как первый выбор указали 34,6% респондентов.
Это связывают с высокой конкуренцией и стоимостью медицинского образования в Западной Европе, что вынуждает студентов искать альтернативные варианты.
По сравнению с 2016 годом изменились приоритеты иностранных студентов при выборе Латвии как страны обучения. Такие факторы, как доступность языка обучения и желание получить новый культурный опыт, уже не так важны, как раньше.
Эти изменения тесно связаны с резким ростом числа учебных программ на английском языке в латвийских вузах, отмечают исследователи. Реагируя на спрос, государственные и частные университеты расширили свои предложения.
Например, в Латвийском университете в 2016 году было всего шесть программ на английском языке, а сейчас их уже 53.
Доступность английского языка теперь воспринимается как само собой разумеющееся преимущество, говорится в отчете исследования.
В свою очередь, снижение интереса к новому культурному опыту исследователи связывают с более практичным подходом - для студентов все более важными становятся доступные условия проживания и учебы, а не эмоционально приятные или эксклюзивные впечатления. Также значимым фактором выбора становится безопасная среда для жизни.
Большинство факторов, связанных с репутацией и качеством образования, в 2024 году, как и в 2016-м, были важны лишь для сравнительно небольшого числа студентов. Например, в 2024 году качество исследований и образования в выбранном вузе как значимый фактор отметили 21% респондентов, что на четыре процентных пункта меньше, чем в 2016 году.
Большинство иностранных студентов довольны своим опытом в Латвии. Почти 77,4% опрошенных удовлетворены или очень удовлетворены языком обучения, 70,6% - качеством жизни, включая жилье, питание и другие аспекты повседневной жизни. Программами обучения и учебным процессом довольны или очень довольны 69% респондентов.
56% студентов удовлетворены или очень удовлетворены толерантностью общества к представителям других культур. 17,7% респондентов выразили недовольство или сильное недовольство. Больше всего неудовлетворенность общественным отношением высказывают студенты из Северной Европы (26%). Среди студентов индийского происхождения этот показатель составляет лишь 12%.
В ходе опроса студентов также попросили описать свои ассоциации с Ригой и Латвией. Большинство отметили, что Латвия холодная (62%), а Рига чаще всего характеризуется как красивая (60%).
Образ Риги и Латвии сильнее всего различается по критериям "современная" и "деревенская" - разница составила 33 и 29 процентных пунктов соответственно. Также на 23 процентных пункта отличается восприятие "веселая", "тихая" и "дешевая". Лишь 21% респондентов считают, что и Латвия, и Рига - "вежливые".
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