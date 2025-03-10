VDD задержала по подозрению в шпионаже граждан Эстонии и Украины

24 февраля в отношении обоих задержанных был начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о шпионаже.

При задержании у подозреваемых были изъяты пять мобильных телефонов, четыре дрона, два фотоаппарата и один флэш-накопитель. Также была изъята так называемая лесная камера, установленная для наблюдения за объектом критической инфраструктуры.

VDD сообщает, что оба лица уже задерживались 12 февраля в Эстонии за использование беспилотных летательных аппаратов вблизи объектов критической инфраструктуры, а один из задержанных в Латвии в прошлом году получил предупреждение о запрете фотографировать объекты критической инфраструктуры без разрешения.

Оба подозреваемых заключены под стражу.

В VDD не комментируют, в интересах какой страны осуществлялся предполагаемый шпионаж.

Эстонский портал Delfi сообщил, что один из задержанных - гражданин Эстонии Маттиас Рикка, который увлекается съемкой поездов.

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