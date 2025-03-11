Ватикан сообщил новые сведения о здоровье папы Франциска

14 февраля понтифик был доставлен в римскую больницу Джемелли с диагнозом "бронхит", который вскоре перерос в двустороннюю пневмонию.

В течение болезни Франциск пережил несколько острых респираторных кризов, вызывавших серьезные опасения за его жизнь. Последний такой эпизод произошел 3 марта.

Однако после недели стабильного восстановления вечером в понедельник Святой Престол объявил, что прогнозы больше не выглядят неопределенными.

"Клиническое состояние Святого Отца остается стабильным," - говорится в официальном заявлении.

"Ранее зафиксированные улучшения еще больше укрепились, что подтверждается результатами анализов крови, объективными клиническими данными, а также положительной реакцией на медикаментозную терапию".

Тем не менее в Ватикане отметили, что, "учитывая сложность клинической картины и состояние папы на момент госпитализации, медикаментозное лечение в условиях больницы придется продолжить еще несколько дней".

Судя по заявлению Ватикана, после завершения курса терапии папа Франциск сможет вернуться домой.

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