На улице Генерала Балодиса в Лиепае неизвестные нанесли на стены нескольких зданий символику, восхваляющую военную агрессию и военные преступления, сообщила старший специалист отдела общественных отношений Государственной полиции Мадара Шершнева.
В Лиепае на стенах домов появились символы, прославляющие военную агрессию
2 марта этого года было зафиксировано, что на фасадах домов №№ 11, 11A, 13 и 3 на улице Генераля Балодиса красной и черной краской были нанесены изображения, содержащие пропаганду военной агрессии.
Государственная полиция возбудила административные производства и ведет поиск причастных лиц.
Полиция обращается к возможным свидетелям с просьбой предоставить полезную информацию о происшествии или о людях, замеченных за нанесением рисунков. Очевидцев просят звонить по телефону 112.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!