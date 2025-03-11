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В Лиепае на стенах домов появились символы, прославляющие военную агрессию

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Машина Государственной полиции
Машина Государственной полиции Фото: Shutterstock

На улице Генерала Балодиса в Лиепае неизвестные нанесли на стены нескольких зданий символику, восхваляющую военную агрессию и военные преступления, сообщила старший специалист отдела общественных отношений Государственной полиции Мадара Шершнева.

2 марта этого года было зафиксировано, что на фасадах домов №№ 11, 11A, 13 и 3 на улице Генераля Балодиса красной и черной краской были нанесены изображения, содержащие пропаганду военной агрессии.

Государственная полиция возбудила административные производства и ведет поиск причастных лиц.

Полиция обращается к возможным свидетелям с просьбой предоставить полезную информацию о происшествии или о людях, замеченных за нанесением рисунков. Очевидцев просят звонить по телефону 112.

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