В Лиепае на стенах домов появились символы, прославляющие военную агрессию

2 марта этого года было зафиксировано, что на фасадах домов №№ 11, 11A, 13 и 3 на улице Генераля Балодиса красной и черной краской были нанесены изображения, содержащие пропаганду военной агрессии.

Государственная полиция возбудила административные производства и ведет поиск причастных лиц.

Полиция обращается к возможным свидетелям с просьбой предоставить полезную информацию о происшествии или о людях, замеченных за нанесением рисунков. Очевидцев просят звонить по телефону 112.

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