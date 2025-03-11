В Белграде студенты заблокировали здание государственного телевидения

Попытка блокировки телецентра предпринималась еще в понедельник, однако после столкновений с полицией студенты были вынуждены разойтись. Сегодня несколько сотен демонстрантов вернулись и заявили, что собираются удерживать блокаду не менее 22 часов.

Акции протеста, организованные студенческими объединениями, продолжаются с ноября, когда произошло обрушение крыши железнодорожного вокзала в Нови-Саде. В результате трагедии погибли 15 человек. Многие обвиняют в случившемся коррупцию в правительстве и неэффективный контроль за строительными нормами.

Галерея: Белградские студенты блокируют здание Сербского телевидения

Протесты, в которых ежедневно участвуют десятки тысяч человек, стали серьезным вызовом для президента Сербии Александра Вучича, который установил жесткий контроль над страной. Сам Вучич назвал протесты заговором, организованным Западом с целью свергнуть его.

Студенты обвиняют государственное телевидение в предвзятости и поддержке Вучича и его правительства.

Выступая в телеэфире в понедельник вечером, президент Сербии резко раскритиковал студенческие акции и предупредил, что полиция применит силу против участников демонстрации, запланированной на субботу.

"Я никогда не уйду в отставку из-за протестов", - заявил Вучич.

По его словам, если в субботу демонстранты попытаются добиться своих целей насильственными методами, "это будет их конец". Президент также пообещал, что многие протестующие окажутся за решеткой и будут привлечены к ответственности.

Несмотря на эти угрозы, все студенческие протесты последних месяцев проходили в целом мирно. Однако уже были зафиксированы нападения на протестующих, а также случаи, когда автомобили въезжали в толпу демонстрантов.

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