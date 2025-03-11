"Москва и Московская область подверглись крупнейшей в истории атаке дронов", - заявил глава Центра по борьбе с дезинформацией при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

"Это еще один сигнал для Путина о том, что ему также следует быть заинтересованным в заключении воздушного перемирия", - добавил он.

Галерея: Последствия ночного налета дронов на Москву и Подмосковье

Как ранее сообщалось, в ночь на вторник по Москве и Подмосковью был нанесен массированный удар десятками украинских дронов. По имеющимся данным, есть разрушения в жилых домах и пострадавшие.

Тем временем в Саудовской Аравии сегодня должны состояться переговоры между украинскими и американскими официальными лицами. Ожидается, что Киев предложит заключить соглашение с Россией о прекращении боевых действий в воздухе и на море.

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