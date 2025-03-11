В Джидде (Саудовская Аравия) завершились переговоры между делегациями Украины и США о прекращении войны с Россией. Они продолжались более восьми часов.
Переговоры между США и Украиной завершены: Вашингтон возобновит военную помощь Киеву
Как отметили в Белом доме, "переговоры в Джидде были позитивными и продуктивными". В свою очередь, AFP со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что переговоры охватили широкий круг вопросов и прошли хорошо.
Госдепартамент отмечает, что в ходе переговоров Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном прекращении огня на 30 дней.
Режим прекращения огня может быть продлен по взаимному согласию Украины и России. Однако важным условием здесь является то, что прекращение огня также принимается и выполняется Россией.
Кроме того, Госдепартамент объявил, что США возобновят военную помощь Украине и передачу ей разведданных.
Администрация президента Украины сообщает, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились о скорейшем подписании всеобъемлющего соглашения по критически важным полезным ископаемым.
Делегации двух стран также обсудили гуманитарные аспекты мирного процесса, включая соглашения об обмене военнопленными, частными лицами и репатриации украинских детей, насильственно вывезенных с родины.
Госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров заявил, что "мяч в мирном процессе в Украине теперь на стороне России". США выразили надежду, что Россия согласится на прекращение огня.
"Трамп хочет прекращения огня, и Украина готова к этому. Лучший способ для России продемонстрировать свою добрую волю - начать переговоры о прекращении огня", - заявил Рубио.
Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что во время переговоров обсуждались также гарантии, которые получит Украина для обеспечения своей долгосрочной безопасности. Он добавил, что переговоры с российской стороной также состоятся в ближайшие несколько дней.
"Мы перешли от вопроса о том, закончится ли война, к вопросу о том, когда она закончится", - сказал Фольц.
В совместном заявлении обеих стран американская сторона также признала, что мир невозможен без ответных действий России.
Президент Украины Владимир Зеленский, не присутствовавший на переговорах, оценил их позитивно.
"Нашим украинским предложением на эту встречу с американцами было три вещи: это тишина в небе - ракеты, бомбы, дальнобойные дроны, и тишина на море, и реальные меры установления доверия ко всей этой ситуации, в которой продолжается дипломатия, прежде всего - это освобождение пленных. Американская сторона понимает наши аргументы, воспринимает наши предложения, я хочу поблагодарить Президента Трампа за конструктивность разговора наших команд", - сказал Зеленский.
Он подтвердил, что "в разговоре было предложение американской стороны сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только в отношении ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта".
"Украина воспринимает это предложение, мы считаем это положительным, мы готовы сделать такой шаг. Соединенные Штаты Америки должны убедить Россию сделать это. То есть мы соглашаемся, и если "русские" согласятся - в тот момент тишина заработает", - добавил он.
Украинский лидер отметил, что важным итогом разговора стала готовность Америки возобновить оборонную помощь Украине и в том числе помощь разведданными.
Эта встреча - самый высокий уровень переговоров после неудачного визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом 28 февраля.
Россия ранее заявляла, что готова прекратить военные действия, если Украина откажется от намерения вступить в НАТО и вернет России все захваченные ею территории, а также территории, которые Москва объявила аннексированными, даже не контролируя их.
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