Переговоры между США и Украиной завершены: Вашингтон возобновит военную помощь Киеву

"Трамп хочет прекращения огня, и Украина готова к этому. Лучший способ для России продемонстрировать свою добрую волю - начать переговоры о прекращении огня", - заявил Рубио.

Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что во время переговоров обсуждались также гарантии, которые получит Украина для обеспечения своей долгосрочной безопасности. Он добавил, что переговоры с российской стороной также состоятся в ближайшие несколько дней.

"Мы перешли от вопроса о том, закончится ли война, к вопросу о том, когда она закончится", - сказал Фольц.

В совместном заявлении обеих стран американская сторона также признала, что мир невозможен без ответных действий России.

Президент Украины Владимир Зеленский, не присутствовавший на переговорах, оценил их позитивно.

"Нашим украинским предложением на эту встречу с американцами было три вещи: это тишина в небе - ракеты, бомбы, дальнобойные дроны, и тишина на море, и реальные меры установления доверия ко всей этой ситуации, в которой продолжается дипломатия, прежде всего - это освобождение пленных. Американская сторона понимает наши аргументы, воспринимает наши предложения, я хочу поблагодарить Президента Трампа за конструктивность разговора наших команд", - сказал Зеленский.