Удар ВСУ временно остановил поставки нефти из РФ в Венгрию по нефтепроводу "Дружба"

Удар украинских дронов по центральным регионам России привел к остановке поставок российской нефти в Венгрию через нефтепровод "Дружба". Об этом сообщил во вторник, 11 марта, глава венгерского МИД Петер Сийярто в видеообращении в Facebook.

По словам дипломата, поставки "временно приостановлены". Вечером того же дня министр заявил что российский системный оператор устранил повреждения, нанесенные атакой украинского беспилотника, и поставки нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" возобновились".

Сийярто рассказал, что обсудил ситуацию по телефону с вице-премьером РФ Александром Новаком. Он также напомнил, что по "Дружбе" нефтью снабжается не только Венгрия, но и Словакия. "Мы считаем неприемлемыми атаки, направленные против энергетической инфраструктуры Венгрии, - заявил глава МИД. - Мы призываем украинцев не атаковать энергетическую инфраструктуру, ведущую в Венгрию. Венгрия не контролирует войну между Россией и Украиной, Венгрия не несет ответственности за эту войну".

Фото: DW

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