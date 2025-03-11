Вт, 11.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
ПОДПИШИСЬ
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи

Удар ВСУ временно остановил поставки нефти из РФ в Венгрию по нефтепроводу "Дружба"

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Памятный камень в честь нефтепровода "Дружба" в городе Сазхаломбатта в Венгрии
Памятный камень в честь нефтепровода "Дружба" в городе Сазхаломбатта в Венгрии Фото: BBC News

После удара дронов ВСУ по Центральной России остановлены поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", сообщил глава МИД страны Петер Сийярто. Он призвал Украину прекратить подобные атаки.

Удар украинских дронов по центральным регионам России привел к остановке поставок российской нефти в Венгрию через нефтепровод "Дружба". Об этом сообщил во вторник, 11 марта, глава венгерского МИД Петер Сийярто в видеообращении в Facebook.

По словам дипломата, поставки "временно приостановлены". Вечером того же дня министр заявил что российский системный оператор устранил повреждения, нанесенные атакой украинского беспилотника, и поставки нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" возобновились".

Сийярто рассказал, что обсудил ситуацию по телефону с вице-премьером РФ Александром Новаком. Он также напомнил, что по "Дружбе" нефтью снабжается не только Венгрия, но и Словакия. "Мы считаем неприемлемыми атаки, направленные против энергетической инфраструктуры Венгрии, - заявил глава МИД. - Мы призываем украинцев не атаковать энергетическую инфраструктуру, ведущую в Венгрию. Венгрия не контролирует войну между Россией и Украиной, Венгрия не несет ответственности за эту войну".

Фото статьи
Фото: DW

ВСУ: Атакованы "Дружба" и Московский НПЗ

Генштаб ВСУ сообщил в Telegram, что в ночь на вторник атаковал дронами линейно-производственную диспетчерскую станцию "Стальной конь" в Орловской области. Она находится в 8 км от Орла и принадлежит компании "Транснефть - Дружба" - оператору одноименного нефтепровода.

Другой целью удара, по данным Генштаба ВСУ, стал Московский нефтеперерабатывающий завод. Он находится в районе Капотня на юге российской столицы и принадлежит "Газпромнефти".

Крупнейшая атака дронов по Москве

В ночь на 11 марта Москва и Московская область подверглись самой крупной атаке дронов с начала войны РФ против Украины. Три человека погибли, как минимум 14 человек получили ранения. По данным Минобороны РФ, всего в небе над Россией за ночь сбили 337 беспилотников.

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что атака дронов на Москву и Подмосковье была "сигналом Путину" о необходимости прекращения огня в воздухе. "Не только НПЗ, дроны могут массово летать по Москве, постоянно", - сказал Коваленко.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх