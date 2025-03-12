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Фото Латвия подозревает эстонского фотографа в шпионаже в пользу России?

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Иллюстративное фото. Сотрудники службы госбезопасности Латвии (VDD) проводят задержание
Иллюстративное фото. Сотрудники службы госбезопасности Латвии (VDD) проводят задержание Фото: Служба государственной безопасности Латвии

Латвийская Служба государственной безопасности (VDD) сообщила, что задержала граждан Эстонии и Украины по подозрению в шпионаже. Однако сторонники эстонского фотографа, который, предположительно, и является задержанным, считают, что подозревать его в этом абсурдно, пишет Rus.Postimees.

​Служба государственной безопасности Латвии уточнила, что граждане Эстонии и Украины, задержание которых состоялось еще в конце февраля, подозреваются в работе на российскую разведку.

В понедельник, 10 марта, VDD подтвердила, что 24 февраля были задержаны граждане Эстонии и Украины, которых подозревают в сборе информации об объектах критической инфраструктуры Латвии.

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