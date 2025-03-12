Фото Латвия подозревает эстонского фотографа в шпионаже в пользу России?

Латвийская Служба государственной безопасности (VDD) сообщила, что задержала граждан Эстонии и Украины по подозрению в шпионаже. Однако сторонники эстонского фотографа, который, предположительно, и является задержанным, считают, что подозревать его в этом абсурдно, пишет Rus.Postimees.