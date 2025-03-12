Видео У кольца Славу небольшая авария закончилась летальным исходом

56-летнего водителя BMW в конце рабочего дня на круге Славу постигла беда - мужчина потерял контроль над транспортным средством, столкнулся с другим BMW, "скосил" пару знаков, въехал на газон и там же погиб.

На данный момент известно, что водитель не справился с управлением транспортным средством, съехал с дороги и налетел на несколько препятствий. Экспертиза поясняет, находился ли он за рулем в состоянии опьянения, или у него были проблемы со здоровьем.

В полиции допускают, что, возможно, проезжавший мимо водитель мог запечатлеть происходящее на видеорегистратор. Любого, у кого есть такая запись, призывают связаться с правоохранителями, так как это пригодилось бы в расследовании. В полицию можно дозвониться по телефону 112.

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