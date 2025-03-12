Россия и европейские лидеры изначально были рады назначению Келлога. Однако госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и представитель Ближнего Востока Стив Уиткофф теперь занимают центральную роль в переговорах с Украиной и РФ. В качестве примера можно привести переговоры в Саудовской Аравии, в которых Келлог не участвовал.

"Роль Келлога очень сомнительна. Непонятно, почему президент не примет окончательного решения по этому вопросу. Слишком многие лидеры, в том числе и Уиткофф, пытаются сыграть роль героя, который прекратит войну. Келлог вносит неясности в то, что делает", - говорится в сообщении.

Некоторые официальные лица и республиканцы, приближенные к Белому дому, утверждают, что отставка Келлога может свидетельствовать о том, что укрепляется позиция людей, скептически настроенных в отношении дальнейшей поддержки Украины.

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джеймс Хьюитт сказал, что Келлог остается "ценной частью команды", особенно в переговорах с европейскими союзниками. Заместитель пресс-секретаря Анне Келли, в свою очередь, добавила, что его единственная задача - следовать четким указаниям президента о прекращении войны. Другие республиканцы также подтверждают, что Келлог играет ключевую роль в администрации.

80-летний генерал в отставке в одном из интервью сказал, что договоренность о прекращении войны может быть достигнута в течение 100 дней после вступления в должность новой администрации Белого дома.

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