"Иногда, к сожалению или к счастью, чтобы что-то понять, нужно идти от обратного", - сказала в передаче TVNET+ "В чем фишка?" IT-предприниматель Мишель Шехурина. В интервью она поделилась взаимоотношениями с известной сестрой Катей Шехуриной, а также подробностями скандального развода с супругом, который старше ее на 27 лет.
Для абонентов
Шехурина про известную сестру и развод: "Не хочу больше себя обманывать"
В чем фишка?
Мишель Шехурина - IT-предприниматель, основатель агентства, которое занимается развитием искусственного интеллекта, различными IT-проектами, а также сооснователь стартапа Copy Brain. Еще она 13 лет преподает математику.
Ее сестра знаменитый дизайнер одежды - Катя Шехурина (бренды Katya Katyа London и BAÉ).
Видео: фрагмент передачи "В чем фишка?"
Сейчас Мишель разводится со своим супругом после 10 лет брака. Развод проходит с определенными трудностями, о которых она регулярно рассказывает в соцсетях. Можно сказать, что этот процесс идет нелегко: