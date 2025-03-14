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Шехурина про известную сестру и развод: "Не хочу больше себя обманывать"

В чем фишка?
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Мишель Шехурина
Мишель Шехурина Фото: Lauris Galsons/ Коллаж TVNET

"Иногда, к сожалению или к счастью, чтобы что-то понять, нужно идти от обратного", - сказала в передаче TVNET+ "В чем фишка?" IT-предприниматель Мишель Шехурина. В интервью она поделилась взаимоотношениями с известной сестрой Катей Шехуриной, а также подробностями скандального развода с супругом, который старше ее на 27 лет. 

Мишель Шехурина - IT-предприниматель, основатель агентства, которое занимается развитием искусственного интеллекта, различными IT-проектами, а также сооснователь стартапа Copy Brain. Еще она 13 лет преподает математику.

Ее сестра знаменитый дизайнер одежды - Катя Шехурина (бренды Katya Katyа London и BAÉ).

Видео: фрагмент передачи "В чем фишка?"

Сейчас Мишель разводится со своим супругом после 10 лет брака. Развод проходит с определенными трудностями, о которых она регулярно рассказывает в соцсетях. Можно сказать, что этот процесс идет нелегко:

"Мой муж отказывается разводиться и живет в моей квартире, которую оплачиваю я. Такая вот ситуация...

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