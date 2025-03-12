Пять лет с начала пандемии Covid-19: каковы позитивные аспекты «крупнейшего психологического эксперимента в истории»?

Компании Pfizer (США) совместно с BioNtech (Германия) и Moderna (США) в своих исследованиях применили механизм мРНК для создания вакцины в рекордные сроки, что позволило миллионам людей сделать прививки, защитившие их от наихудших последствий вируса.

8 декабря 2020 года 90-летняя британка Маргарет Кинан стала первым на Западе человеком, которому сделали прививку от ковида. Венгерский биохимик Каталин Карико и американский иммунолог Дрю Вайсман, разработавшие эту вакцину, получили за это в 2023 году Нобелевскую премию по медицине.

Маргарет Кинан Фото: Getty Images

Доктор Маргарет Харрис, эксперт ВОЗ по общественному здравоохранению, называет эту гонку за вакциной одним из величайших позитивных аспектов пандемии. «Мы стали свидетелями невероятно быстрого развития технологий», — заявила доктор Харрис в интервью Би-би-си.

«Транспортно-матричная РНК к тому времени уже была известна, но теперь мы видим, как она используется для новых разработок, в том числе вакцин от рака», — добавила она.

Профессор Эдинбургского университета и автор книги «Предотвратимо: как пандемия изменила мир и как остановить следующую пандемию» Деви Сридхар утверждает, что извлеченные из пандемии уроки позволяют эффективнее выявлять и идентифицировать новые вспышки вирусов.