По делу о столкновении судов в Северном море задержан гражданин России

Задержан капитан грузового судна Solong. Управляемый им корабль в понедельник врезался в танкер Stena Immaculate.

Владелец Solong - компания Ernst Russ - подтверждает, что капитан судна является гражданином России.

Остальные члены экипажа - граждане России и Филиппин, говорится в сообщении компании новостному агентству AFP.

Полиция Великобритании во вторник задержала 59-летнего мужчину по подозрению в убийстве по неосторожности в связи с произошедшим в Северном море столкновением судов, в котором один член экипажа пропал и, предположительно, погиб.

Береговая охрана Великобритании в понедельник спасла 36 членов экипажа танкера Stena Immaculate и грузового судна Solong.

А пропавший член экипажа Solong, скорее всего, скончался, сказал в парламенте министр транспорта Великобритании Майк Кейн.

Ранее сообщалось, что грузовой корабль Solong, шедший под флагом Португалии, в понедельник врезался в следовавший под флагом США танкер Stena Immaculate, стоявший на якоре примерно в 16 километрах от порта Халла.

По информации командования морского транспорта США, Stena Immaculate транспортировал топливо для реактивных истребителей для нужд армии США.

Оператор танкера - американская морская компания Crowley - обнаружил, что при столкновении была повреждена цистерна судна, в которой находится авиационное топливо.

Причина аварии до сих пор остается неясной. Власти Великобритании расследуют произошедшее, однако до сих пор ничего не свидетельствует о злонамеренных действиях. Между тем силу набирают опасения, что вещества, находящиеся на судах, при утечке могут нанести ущерб окружающей среде.

Газета Daily Telegraph со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что пока ничто не свидетельствует о том, что имел место саботаж.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!