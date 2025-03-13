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Американцы будут скучать по своему правительству, когда его не станет

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Американское гуманитарное агентство USAID.
Американское гуманитарное агентство USAID. Фото: Mandel Ngan

​В повести Германа Гессе "Путешествие к земле Востока" группа паломников отправляется в духовный поход. Их гид Лео выглядит скромным слугой - он удовлетворяет их потребности и поддерживает порядок. Однако в середине пути Лео внезапно исчезает, и вместо паломничества начинается хаос. Путники, считавшие себя реальными лидерами, оказались растеряны без тихого, но абсолютно необходимого присутствия Лео.

Финансовый контролер или бухгалтер, позаимствованный у компании Tesla, может найти потенциальную экономию госсредств, которая с точки зрения бухгалтерского баланса выглядит рационально, но в долгосрочной перспективе затраты окажутся намного выше.

Ярким примером из реального мира стал скандал с налоговой службой Дании (SKAT) в 2010-х годах. С целью упрощения деятельности и сокращения расходов в SKAT прошло агрессивное сокращение штатов и проведены другие реформы, повышающие "эффективность". В частности, был ликвидирован отдел борьбы с внутренним мошенничеством, важнейшие функции сбора налогов были переданы на аутсорсинг, была сделана большая ставка на автоматизацию.

Результат? Преступники воспользовались ослаблением налоговой службы, чтобы мошенническим путем выкачать из государства возмещение налогов на сумму около $2 млрд. Мнимые меры по экономии в итоге обошлись Дании гораздо дороже, чем было сэкономлено.

Отношение к правительству как к бизнесу мешает выполнению его базовых функций.

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