Финансовый контролер или бухгалтер, позаимствованный у компании Tesla, может найти потенциальную экономию госсредств, которая с точки зрения бухгалтерского баланса выглядит рационально, но в долгосрочной перспективе затраты окажутся намного выше.

Ярким примером из реального мира стал скандал с налоговой службой Дании (SKAT) в 2010-х годах. С целью упрощения деятельности и сокращения расходов в SKAT прошло агрессивное сокращение штатов и проведены другие реформы, повышающие "эффективность". В частности, был ликвидирован отдел борьбы с внутренним мошенничеством, важнейшие функции сбора налогов были переданы на аутсорсинг, была сделана большая ставка на автоматизацию.

Результат? Преступники воспользовались ослаблением налоговой службы, чтобы мошенническим путем выкачать из государства возмещение налогов на сумму около $2 млрд. Мнимые меры по экономии в итоге обошлись Дании гораздо дороже, чем было сэкономлено.

Отношение к правительству как к бизнесу мешает выполнению его базовых функций.