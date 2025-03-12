Поставка Starlink в Россию: эксперт высказался о мотивах задержанных

Служба государственной безопасности (VDD) задержала четырех человек по подозрению в приобретении и передаче российской армии оборудования спутникового интернета Starlink для его дальнейшего использования на фронте в Украине.

Задержанные приобрели несколько десятков переносных антенн Starlink Mini. Эти устройства особенно востребованы у российских военных для ведения "дроновой" войны.

5 марта VDD направила в прокуратуру запрос на возбуждение уголовного дела в отношении четырех человек за покупку и передачу российских военным портативных спутниковых интернет-систем для использования в боевых действиях в Украине.

Данная деятельность нарушает санкции, установленные Европейским Союзом. Уголовное преследование предложено начать против одного гражданина Азербайджана, двух граждан Латвии и одного негражданина Латвии.

VDD пока не дает дополнительных комментариев, в том числе о мотивах задержанных. Директор Центра геополитических исследований, доцент Рижского университета им. Страдиня (RSU) Марис Анджанс считает, что в данном случае, как и в других схемах обхода санкций, главным фактором могла быть финансовая выгода, но нельзя исключать и идеологические мотивы.