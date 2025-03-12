Служба государственной безопасности (VDD) задержала четырех человек по подозрению в закупке и отправке Starlink российской армии. Эксперт высказал предположение о мотивации задержанных, сообщает TV3 Ziņas.
Поставка Starlink в Россию: эксперт высказался о мотивах задержанных
Служба государственной безопасности (VDD) задержала четырех человек по подозрению в приобретении и передаче российской армии оборудования спутникового интернета Starlink для его дальнейшего использования на фронте в Украине.
Задержанные приобрели несколько десятков переносных антенн Starlink Mini. Эти устройства особенно востребованы у российских военных для ведения "дроновой" войны.
5 марта VDD направила в прокуратуру запрос на возбуждение уголовного дела в отношении четырех человек за покупку и передачу российских военным портативных спутниковых интернет-систем для использования в боевых действиях в Украине.
Данная деятельность нарушает санкции, установленные Европейским Союзом. Уголовное преследование предложено начать против одного гражданина Азербайджана, двух граждан Латвии и одного негражданина Латвии.
VDD пока не дает дополнительных комментариев, в том числе о мотивах задержанных. Директор Центра геополитических исследований, доцент Рижского университета им. Страдиня (RSU) Марис Анджанс считает, что в данном случае, как и в других схемах обхода санкций, главным фактором могла быть финансовая выгода, но нельзя исключать и идеологические мотивы.
"Я думаю, это более широкая проблема - через Латвию предпринимаются попытки обойти санкции против России. Грузы отправляют в страны Центральной Азии, но на самом деле они остаются в России.
Думаю, VDD выяснит мотивы каждого задержанного, но, скорее всего, речь идет о деньгах - способе сравнительно легко заработать: заказать через интернет и переправить в Россию", - поясняет директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс.
У России есть собственная система GPS "ГЛОНАСС", но она не слишком эффективна, и ее возможностей недостаточно для ведения боевых действий. Поэтому оборудование Starlink для российской армии крайне необходимо.
"Чего у России нет, так это низкоорбитальных спутников, способных обеспечивать высокоскоростной интернет с низкой задержкой. У России есть спутники связи и разведки, но они находятся на высокой орбите и не могут обеспечить видеозвонки или управление дронами в реальном времени. Поэтому Starlink остается ведущим мировым провайдером таких услуг", - поясняет Анджанс.
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