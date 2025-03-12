Великобритания высылает российского дипломата и его супругу в ответ на действия Москвы

В заявлении Министерства иностранных дел Великобритании говорится, что глава ведомства вызвал российского посла Андрея Келина, чтобы выразить протест против "все более агрессивной и скоординированной кампании запугивания британских дипломатов".

В документе подчеркивается, что Лондон не намерен терпеть запугивание сотрудников британского посольства и их семей.

В связи с этим Великобритания приняла незамедлительные ответные меры, отозвав аккредитацию российского дипломата и его супруги.

Ранее сообщалось, что в понедельник Россия выслала одного из британских дипломатов, а также супруга одной из сотрудниц дипмиссии, обвинив их в "разведывательной и подрывной деятельности".

Федеральная служба безопасности России заявила, что оба лица при въезде в страну сознательно предоставили ложную информацию о себе, а также что у спецслужбы имеются доказательства их "разведывательной и подрывной деятельности", представляющей угрозу национальной безопасности России.

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