Британское правительство в среду, 12 марта, объявило о высылке одного из российских дипломатов и его супруги в ответ на недавнюю высылку британского дипломата из России.
Великобритания высылает российского дипломата и его супругу в ответ на действия Москвы
В заявлении Министерства иностранных дел Великобритании говорится, что глава ведомства вызвал российского посла Андрея Келина, чтобы выразить протест против "все более агрессивной и скоординированной кампании запугивания британских дипломатов".
В документе подчеркивается, что Лондон не намерен терпеть запугивание сотрудников британского посольства и их семей.
В связи с этим Великобритания приняла незамедлительные ответные меры, отозвав аккредитацию российского дипломата и его супруги.
Ранее сообщалось, что в понедельник Россия выслала одного из британских дипломатов, а также супруга одной из сотрудниц дипмиссии, обвинив их в "разведывательной и подрывной деятельности".
Федеральная служба безопасности России заявила, что оба лица при въезде в страну сознательно предоставили ложную информацию о себе, а также что у спецслужбы имеются доказательства их "разведывательной и подрывной деятельности", представляющей угрозу национальной безопасности России.
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