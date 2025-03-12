Видео Нововведения в донорстве: для женщин изменены условия сдачи крови

Директор центра Эгита Поле объяснила, что эти изменения основаны на международных рекомендациях, вступивших в силу в прошлом году.

Мужчины по-прежнему могут сдавать кровь каждые 9 недель, а для женщин этот период увеличен до 13 недель. Основная причина - у женщин чаще встречается низкий уровень гемоглобина, и потеря крови сильнее влияет на их организм.

В ходе интервью журналисты также поинтересовались у доноров, что мотивирует их сдавать кровь. Посетители центра отметили, что делают это регулярно.

Владимир, который является донором с 1996 года, рассказал, что раньше сдавать плазму можно было чаще, а сейчас - не более пяти раз в год. В общей сложности он уже сдавал кровь от 200 до 300 раз.

Санда, в свою очередь, подчеркнула, что после сдачи крови она испытывает удовлетворение, зная, что ее кровь поможет другим. Она призналась, что иногда после процедуры появляется сонливость, но на ее повседневную жизнь это особо не влияет.

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Видео: Сюжет программы 4. studija

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