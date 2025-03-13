Видео Ключи остались в замке зажигания: полиция раскрыла подробности угона

В прошлом году было угнано 220 автомобилей, что на 30 машин меньше, чем в 2023 году. Наиболее востребованы автомобили, выпущенные с 2002 по 2013 год. Самые популярные модели - Audi A6, Audi A4, VW Passat и BMW 5-й серии.

Также наблюдается новая тенденция - в списке угнанных транспортных средств появляются электромобили, такие как Tesla и Hyundai IONIQ3.

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Ранее сообщалось, что во вторник, 11 марта, должностные лица Латгальского регионального управления Госполиции получили информацию о том, что в Вецваркавской волости Прейльского края со двора одного из домов угнали автомобиль Volkswagen Caravelle.

Во второй половине того же дня в Ликсненской волости Аугшдаугавского края должностное лицо отдела ресурсов и кризисного управления Бюро полиции порядка Латгальского регионального управления Госполиции в свободное от выполнения служебных обязанностей время во время движения на своем частном автомобиле заметило вышеупомянутое транспортное средство. Правоохранитель, несмотря на то, что время его работы уже закончилось, сразу же начал следить за автомобилем, сообщив также в отдел по управлению ресурсами и кризисом Бюро полиции порядка, чтобы вызвать подкрепление.

Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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