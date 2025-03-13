На этой неделе с двора одного дома под Прейли был угнан автомобиль VW Caravelle. Преступнику это удалось, потому что владелец неосмотрительно оставил ключ в замке зажигания. Днем того же дня сотруднику полиции в нерабочее время удалось задержать угонщика, сообщила Государственная полиция программе Degpunktā.
Видео ⟩ Ключи остались в замке зажигания: полиция раскрыла подробности угона
Правоохранительные органы начали поисковые мероприятия. Один из сотрудников Государственной полиции, находясь вне службы и передвигаясь на своем личном автомобиле, заметил угнанный микроавтобус уже в Ликсненской волости Верхнедвинского края.
"Полицейский, разумеется, знал, что данный автомобиль был угнан. Несмотря на то, что он находился вне рабочего времени, он немедленно принял решение следовать за машиной. Параллельно он передал информацию своим коллегам", - сообщает представитель Государственной полиции.
Угонщик на VW въехал на частную территорию, где сотрудник полиции приступил к задержанию 43-летнего мужчины.
"Стоит отметить, что на место происшествия прибыли дополнительные силы, которые провели все процессуальные действия, после чего было дано распоряжение доставить задержанного мужчину в место временного содержания. Конечно, мы хотим выразить огромную благодарность сотруднику, который благодаря своему самоотверженному поступку смог задержать преступника и раскрыть преступление", - сообщили в полиции.
Против мужчины начат уголовный процесс по части третьей статьи 175 Уголовного закона, а именно по факту кражи, совершенной при проникновении в транспортное средство, квартиру или другое помещение, а также по факту кражи транспортного средства. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, или кратковременного лишения свободы, или пробационного надзора, или общественных работ, или штрафа с конфискацией имущества или без таковой.
В прошлом году было угнано 220 автомобилей, что на 30 машин меньше, чем в 2023 году. Наиболее востребованы автомобили, выпущенные с 2002 по 2013 год. Самые популярные модели - Audi A6, Audi A4, VW Passat и BMW 5-й серии.
Также наблюдается новая тенденция - в списке угнанных транспортных средств появляются электромобили, такие как Tesla и Hyundai IONIQ3.
Ранее сообщалось, что во вторник, 11 марта, должностные лица Латгальского регионального управления Госполиции получили информацию о том, что в Вецваркавской волости Прейльского края со двора одного из домов угнали автомобиль Volkswagen Caravelle.
Во второй половине того же дня в Ликсненской волости Аугшдаугавского края должностное лицо отдела ресурсов и кризисного управления Бюро полиции порядка Латгальского регионального управления Госполиции в свободное от выполнения служебных обязанностей время во время движения на своем частном автомобиле заметило вышеупомянутое транспортное средство. Правоохранитель, несмотря на то, что время его работы уже закончилось, сразу же начал следить за автомобилем, сообщив также в отдел по управлению ресурсами и кризисом Бюро полиции порядка, чтобы вызвать подкрепление.
Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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