Пандемия COVID-19, по всей видимости, разразилась из-за утечки вируса SARS-CoV-2 из лаборатории в китайском Ухане. К таким выводам пришла германская служба внешней разведки BND еще в 2020 году, пишут газеты Süddeutsche Zeitung и Zeit в среду, 12 марта.

Указывается, что проведение расследования в этой связи было поручено спецслужбе ведомством федерального канцлера и именно оно впоследствии засекретило полученную информацию.

Анализ BND опирается на открытые источники, в особенности на материал, собранный в рамках операции спецслужб под кодовым названием Saaremaa, следует из публикаций. В частности, речь идет о научных данных из китайских исследовательских институтов, в том числе Уханьского института вирусологии. В материалах содержатся не только свидетельства проведения рискованных экспериментов, в ходе которых естественные вирусы искусственно модифицировались, но и указания на многочисленные нарушения правил безопасности в лабораториях.

Глава спецслужбы BND Бруно Каль Фото: DW: Rosalia Romaniec/DW

По сведениям журналистов, во время правления Ангелы Меркель (Angela Merkel) в должности главы правительства Германии руководитель BND Бруно Каль (Bruno Kahl) лично информировал ведомство федерального канцлера об операциях по расследованию происхождения вируса SARS-CoV-2.

Вероятность лабораторного происхождения вируса оценивалась в этих отчетах как 80-95%, пишут Süddeutsche Zeitung и Zeit. Однако ведомство федерального канцлера предпочло не предавать эту информацию гласности.

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