К пятничному вечеру более 800 жителей страны посмотрели три самые престижные награды, присужденные анимационному фильму "Поток", сообщили агентству LETA в Латвийском национальном художественном музее (LNMM).
Фото ⟩ Люди спешат увидеть награды "Потока", выставленные в Художественном музее
До 16 марта посетители музея могут увидеть награду Европейской киноакадемии, "Золотой глобус" от американской индустрии кино и телевидения и статуэтку "Оскар" от Академии кинематографических искусств и наук США.
Награды выставлены в часы работы музея в фойе 3-го этажа, где менее двух месяцев назад была выставлена одна из наград "Потока" - статуэтка "Золотого глобуса". Она была выставлена вместе со скульптурами кошек классика латвийской скульптуры Теодора Залькалнса.
Тогда небольшую "экспресс-выставку" посмотрели более 15 600 человек. Латвийский национальный художественный музей прогнозирует, что активность может быть аналогичной или даже более масштабной, поскольку на этот раз разыгрываются три награды.
Ранее сообщалось, что анимационный фильм "Поток" Гинта Зилбалодиса получил первый в истории Латвии "Оскар" на церемонии вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе, победив в номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм". Фильм "Поток" также был номинирован в категории "Лучший иностранный фильм".
Видео: Возвращение команды "Потока" в Ригу
Мировая премьера "Потока" состоялась на Каннском кинофестивале, и с тех пор он завоевал более 70 международных наград почти на всех континентах, включая премию "Золотой глобус" за лучший анимационный фильм.
Мультфильм "Поток" - это 3D-анимационная история о коте-индивидуалисте, который вынужден покинуть свой дом во время сильного наводнения и укрыться в маленькой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новом мире, не населенном людьми, ему приходится изменить свой образ жизни и взаимодействовать с Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей.
Видео: Возвращение команды "Потока" в Ригу
В творческую команду "Потока" вошли режиссер, продюсер, сценарист и художник Гинтс Зилбалодис, продюсер и соавтор сценария Матисс Кажа, продюсеры Рон Дианс и Грегори Залкман, звукорежиссер Гурвал Койк-Галлас, главный аниматор Лео Сили-Пелисье, композиторы Зилбалодис и Рихард Залюпе, художники визуальных эффектов Константин Вишневскис и Мартиньш Упитис.
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