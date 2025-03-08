Фото Люди спешат увидеть награды "Потока", выставленные в Художественном музее

До 16 марта посетители музея могут увидеть награду Европейской киноакадемии, "Золотой глобус" от американской индустрии кино и телевидения и статуэтку "Оскар" от Академии кинематографических искусств и наук США.

Награды выставлены в часы работы музея в фойе 3-го этажа, где менее двух месяцев назад была выставлена одна из наград "Потока" - статуэтка "Золотого глобуса". Она была выставлена вместе со скульптурами кошек классика латвийской скульптуры Теодора Залькалнса.

Тогда небольшую "экспресс-выставку" посмотрели более 15 600 человек. Латвийский национальный художественный музей прогнозирует, что активность может быть аналогичной или даже более масштабной, поскольку на этот раз разыгрываются три награды.

Ранее сообщалось, что анимационный фильм "Поток" Гинта Зилбалодиса получил первый в истории Латвии "Оскар" на церемонии вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе, победив в номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм". Фильм "Поток" также был номинирован в категории "Лучший иностранный фильм".

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