Россия передала Соединенным Штатам список требований для переговоров о прекращении войны с Украиной и восстановлении отношений между Москвой и Вашингтоном, сообщило агентство Reuters в ночь на четверг, 13 марта, со ссылкой на источники.
По информации источников, представители России и США в течение последних трех недель обсуждали эти требования как в очном, так и в онлайн-формате.
Однако содержание списка, представленного Москвой, остается неизвестным.
По словам источников, условия Кремля схожи с требованиями, которые Россия ранее выдвигала Украине, США и НАТО.
Также пока неясно, готова ли Россия начать переговоры с Украиной до выполнения ее условий.
Российское посольство в Вашингтоне и Белый дом отказались от комментариев.
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