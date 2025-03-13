По информации источников, представители России и США в течение последних трех недель обсуждали эти требования как в очном, так и в онлайн-формате.

Однако содержание списка, представленного Москвой, остается неизвестным.

По словам источников, условия Кремля схожи с требованиями, которые Россия ранее выдвигала Украине, США и НАТО.

Также пока неясно, готова ли Россия начать переговоры с Украиной до выполнения ее условий.

Российское посольство в Вашингтоне и Белый дом отказались от комментариев.

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