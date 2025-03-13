Чт, 13.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
ПОДПИШИСЬ
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

СМИ: Россия передала США список требований для переговоров по Украине (1)

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Диктатор Владимир Путин
Диктатор Владимир Путин Фото: AP/Scanpix

Россия передала Соединенным Штатам список требований для переговоров о прекращении войны с Украиной и восстановлении отношений между Москвой и Вашингтоном, сообщило агентство Reuters в ночь на четверг, 13 марта, со ссылкой на источники.

По информации источников, представители России и США в течение последних трех недель обсуждали эти требования как в очном, так и в онлайн-формате.

Однако содержание списка, представленного Москвой, остается неизвестным.

По словам источников, условия Кремля схожи с требованиями, которые Россия ранее выдвигала Украине, США и НАТО.

Также пока неясно, готова ли Россия начать переговоры с Украиной до выполнения ее условий.

Российское посольство в Вашингтоне и Белый дом отказались от комментариев.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (1)
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх