Исполнилось пять лет со дня, когда в Латвии была объявлена чрезвычайная ситуация из-за роста заболеваемости и смертности, связанной с Covid-19. В тот момент в стране уже началась передача инфекции. Были закрыты школы. Все, у кого была такая возможность, начали работать удаленно. Латвийское телевидение встретилось с ключевыми фигурами того времени - инфекционистом Угой Думписом, эпидемиологом Юрием Перевощиковым и тогдашним министром здравоохранения Илзой Винькеле, чтобы оценить, стало ли потерянных 10 000 жизней и пережитое в "грязной зоне" больниц уроком для Латвии, сообщает портал lsv.lv.
Видео ⟩ Инфекционист: Латвия не извлекла уроков из времени Covid-19
Эпидемиолог Юрием Перевощиков был одним из тех, кто консультировал правительство перед введением различных ограничений.
"Это были уникальные уроки. С одной стороны, это была трагедия для всего мира. Но для специалистов это был уникальный опыт - раз в жизни столкнуться с настоящим кризисом, вызванным пандемией Covid-19. Во всем мире было много жертв. У нас более 10 000 человек лишились жизни. С чем это можно сравнить? Это весь Вентспилс или Ливанский край. И это только лабораторно подтвержденные случаи смерти от Covid-19", - рассказал Перевощиков.
Он не видит серьезных ошибок в решениях, принятых во время пандемии. До появления вакцины использовались другие методы.
"Пока вакцины не было, было доказано, что необходимо следовать традиционной эпидемиологии. Выявлять инфицированных, ограничивать их, находить контактных лиц и также ограничивать их. Тогда можно чего-то добиться. Дистанцирование, маски - все это подтвердило свою эффективность", – пояснил Перевощиков.
Главный инфекционист того времени Уга Думпис считает, что крупнейшая ошибка была допущена во второй волне пандемии, когда вакцина уже была доступна.
"Самая большая ошибка была осенью 2021 года, когда вакцины уже были, но пожилые люди так и не были вакцинированы. За это мы дорого заплатили. Тогда разразилась истерия по поводу того, что все плохо, что было закуплено. Но именно вопрос вакцинации был чрезвычайно важен.
Для вакцинации необходимы целенаправленные кампании. Способность донести сообщение. Проблема в том, что мы никогда не анализировали на серьезном уровне, что происходило", - сказал Думпис.
Илзе Винькеле в то время была министром здравоохранения. Позже ей было предъявлено обвинение в том, что она не обеспечила разработку стратегии вакцинации от Covid-19.
"Здесь спасибо политическим конкурентам и отзывчивому генеральному прокурору. Но если говорить о том, что это сделало с нами как с обществом - это парализовало процесс принятия решений. Сейчас кричат о сокращении бюрократии? Покажите мне одного человека, который сейчас решится что-то предпринять", - сказала Винькеле.
Винькеле считает, что ошибкой было закрытие школ. Позднейшие исследования в Нидерландах показали, что это не дало желаемого эффекта. Дети столкнулись с трудностями в освоении учебного материала, последовали депрессии.
"Ограничение работы начальных школ не дало результата, также как и ограничения для студентов и студенческих контактов. Надо было быстрее реагировать и помогать людям, которые теряли возможность работать. Надо было не ныть, а стукнуть кулаком по столу", – заявила бывший политик.
Уга Думпис настроен критично. Латвия не извлекла уроков из пандемии. У нас до сих пор нет новой, современной инфекционной больницы. Не построено новое приемное отделение в больнице Страдиня.
"Западные больницы сейчас строят только с одноместными палатами. Мы до сих пор считаем, что четыре-пять пациентов в палате - это нормально. Учитывая грипп и другие инфекции, нужно понимать, что эта инфраструктура имеет решающее значение", - отметил Думпис.
Видео: Сюжет программы Латвийского телевидения
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