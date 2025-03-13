Видео Инфекционист: Латвия не извлекла уроков из времени Covid-19

"Самая большая ошибка была осенью 2021 года, когда вакцины уже были, но пожилые люди так и не были вакцинированы. За это мы дорого заплатили. Тогда разразилась истерия по поводу того, что все плохо, что было закуплено. Но именно вопрос вакцинации был чрезвычайно важен.

Для вакцинации необходимы целенаправленные кампании. Способность донести сообщение. Проблема в том, что мы никогда не анализировали на серьезном уровне, что происходило", - сказал Думпис.

Илзе Винькеле в то время была министром здравоохранения. Позже ей было предъявлено обвинение в том, что она не обеспечила разработку стратегии вакцинации от Covid-19.

"Здесь спасибо политическим конкурентам и отзывчивому генеральному прокурору. Но если говорить о том, что это сделало с нами как с обществом - это парализовало процесс принятия решений. Сейчас кричат о сокращении бюрократии? Покажите мне одного человека, который сейчас решится что-то предпринять", - сказала Винькеле.

Винькеле считает, что ошибкой было закрытие школ. Позднейшие исследования в Нидерландах показали, что это не дало желаемого эффекта. Дети столкнулись с трудностями в освоении учебного материала, последовали депрессии.

"Ограничение работы начальных школ не дало результата, также как и ограничения для студентов и студенческих контактов. Надо было быстрее реагировать и помогать людям, которые теряли возможность работать. Надо было не ныть, а стукнуть кулаком по столу", – заявила бывший политик.

Уга Думпис настроен критично. Латвия не извлекла уроков из пандемии. У нас до сих пор нет новой, современной инфекционной больницы. Не построено новое приемное отделение в больнице Страдиня.

"Западные больницы сейчас строят только с одноместными палатами. Мы до сих пор считаем, что четыре-пять пациентов в палате - это нормально. Учитывая грипп и другие инфекции, нужно понимать, что эта инфраструктура имеет решающее значение", - отметил Думпис.

Видео: Сюжет программы Латвийского телевидения

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