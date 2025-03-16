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Европа без руля: как раскололся мир из-за войны в Украине

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Украинский военный.
Украинский военный. Фото: Getty Images

В нынешний период повышенной геополитической напряженности и усиления глобальной фрагментации особенно раскалывающей оказалась война в Украине. С самого были четко прочерчены линии фронта: Россия - на одной стороне, Украина и Запад - на другой, при этом значительная часть Глобального Юга надеялась лишь на скорейшее завершение конфликта. Но теперь расстановка сил меняется. И еще предстоит увидеть, поможет ли это урегулировать конфликт и укрепить глобальную стабильность.

Уже более трех лет Европа (Евросоюз, Великобритания и Норвегия) продолжает непоколебимо поддерживать Украину. Крупнейший со времен Второй мировой войны вооруженный конфликт в такой непосредственной близости глубоко повлиял на европейскую психику, поставив под сомнение основы континентальной безопасности и возродив призрак ядерного уничтожения, нависавший над Европой во времена Холодной войны. Господствовало мнение, что "победа" России, включая мирное соглашение об уступке части украинских территорий России, равнозначна "экзистенциальной угрозе".

Но США решили, что больше не хотят "вливать миллиарды долларов" в "кровавый тупик войны-мясорубки", как выразился госсекретарь Марко Рубио. Президент США Дональд Трамп хочет договориться о мирном соглашении с президентом России Владимиром Путиным.

Смысл не в прекращении этого "дикого конфликта" на "благо мира", как утверждает Трамп. Многолетние санкции должны были истощить Россию в экономическом и военном отношении к выгоде Америки, но в реальности они лишь укрепили ужасный китайско-российский альянс против Запада, при этом конфликт продолжается, отвлекая внимание и ресурсы США на Европу. Требуя мирного соглашения в Украине, Трамп пытается закрыть убытки Америки и переключить ее стратегическое внимание и военные ресурсы на

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