Европейский "компас" показывает не туда

Впрочем, есть и повод для оптимизма - состоявшиеся в прошлом году выборы нового Европарламента и назначение нового состава Еврокомиссии, с их планами "Чистой промышленной политики" (они уже опубликованы) и Европейского фонда конкурентоспособности.

Еврокомиссия уже сделала первый шаг к достижению этих амбициозных целей, представив 29 января конкретные предложения на ближайшие четыре года - так называемый "Компас конкурентоспособности".

Использование этого старомодного образа весьма показательно. Компас был одним из инструментов, которые помогли Христофору Колумбу пересечь Атлантику в 1492 году, но в век спутниковой навигации он вряд ли будет очень полезен.

Наиболее эффективным инструментом навигации в нынешних условиях геополитического шторма является здравый смысл, а его явно не хватает.