Мы живем в бурные времена. Россия ведет агрессивную войну в Украине, между США и Китаем обостряются торговые противоречия, в гонке технологий европейская экономика отстает. Из-за возвращения Дональда Трампа в Белый дом может пойти под откос борьба с изменением климата (своими указами он уже вывел США из Парижского климатического соглашения и снял ограничения с бурения нефтегазовых скважин), обостриться израильско-палестинский конфликт (он предложил "зачистить" сектора Газа), усилиться Россия, а также европейские крайне правые.
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Европейский "компас" показывает не туда
Впрочем, есть и повод для оптимизма - состоявшиеся в прошлом году выборы нового Европарламента и назначение нового состава Еврокомиссии, с их планами "Чистой промышленной политики" (они уже опубликованы) и Европейского фонда конкурентоспособности.
Еврокомиссия уже сделала первый шаг к достижению этих амбициозных целей, представив 29 января конкретные предложения на ближайшие четыре года - так называемый "Компас конкурентоспособности".
Использование этого старомодного образа весьма показательно. Компас был одним из инструментов, которые помогли Христофору Колумбу пересечь Атлантику в 1492 году, но в век спутниковой навигации он вряд ли будет очень полезен.