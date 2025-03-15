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Европейский "компас" показывает не туда

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Тяжелая промышленность. Иллюстративное фото
Тяжелая промышленность. Иллюстративное фото Фото: Pexels

​Мы живем в бурные времена. Россия ведет агрессивную войну в Украине, между США и Китаем обостряются торговые противоречия, в гонке технологий европейская экономика отстает. Из-за возвращения Дональда Трампа в Белый дом может пойти под откос борьба с изменением климата (своими указами он уже вывел США из Парижского климатического соглашения и снял ограничения с бурения нефтегазовых скважин), обостриться израильско-палестинский конфликт (он предложил "зачистить" сектора Газа), усилиться Россия, а также европейские крайне правые.

Впрочем, есть и повод для оптимизма - состоявшиеся в прошлом году выборы нового Европарламента и назначение нового состава Еврокомиссии, с их планами "Чистой промышленной политики" (они уже опубликованы) и Европейского фонда конкурентоспособности.

Еврокомиссия уже сделала первый шаг к достижению этих амбициозных целей, представив 29 января конкретные предложения на ближайшие четыре года - так называемый "Компас конкурентоспособности".

Использование этого старомодного образа весьма показательно. Компас был одним из инструментов, которые помогли Христофору Колумбу пересечь Атлантику в 1492 году, но в век спутниковой навигации он вряд ли будет очень полезен.

Наиболее эффективным инструментом навигации в нынешних условиях геополитического шторма является здравый смысл, а его явно не хватает.

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