Прохладная ночь сменится солнечным днем ​​в субботу

Температура воздуха ночью опустится до -2...-9 градусов, днем потеплеет до +1...+6 градусов.

Ожидается малооблачная погода без осадков, с западным ветром.

В Риге в субботу будет преимущественно солнечно. Температура воздуха ночью составит -2 градуса, в пригородах - до -7 градусов, днем - до +5 градусов.