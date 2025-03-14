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Прохладная ночь сменится солнечным днем ​​в субботу

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Кот в окне
Кот в окне Фото: Evija Trifanova/LETA

В ближайшие сутки в Латвии будет малооблачно; в субботу, 15 марта, по прогнозам синоптиков, ожидается преимущественно солнечная погода.

Температура воздуха ночью опустится до -2...-9 градусов, днем потеплеет до +1...+6 градусов.

Ожидается малооблачная погода без осадков, с западным ветром.

В Риге в субботу будет преимущественно солнечно. Температура воздуха ночью составит -2 градуса, в пригородах - до -7 градусов, днем - до +5 градусов.

Галерея: Весенний день

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