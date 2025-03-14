Страны ЕС поддержали новые тарифы на ряд российских товаров

ЕС ввел ряд пакетов санкций против России с момента ее вторжения в Украину в 2022 году.

Ожидается, что эти тарифы сократят экспортные доходы России и, таким образом, ограничат ее способность финансировать агрессивную войну, говорится в сообщении Европейского совета.

Представители государств-членов одобрили предложенные в январе меры Европейской комиссии на прошедшей в пятницу, 14 марта, встрече в Брюсселе.

Теперь они обсудят окончательный текст, чтобы представить его на рассмотрение Европейского парламента.

Под санкции попадут 15% российской сельскохозяйственной продукции, еще не затронутой тарифами, введенными в июле прошлого года. Если санкции вступят в силу, тарифы будут распространяться на весь российский сельскохозяйственный импорт в ЕС.

Тарифы также будут введены на некоторые азотные удобрения, на которые приходится более 25 процентов от общего объема импорта удобрений в ЕС - около 3,6 миллиона тонн общей стоимостью 1,28 миллиарда евро.

Последняя мера также призвана снизить зависимость ЕС от российского и белорусского импорта и поддержать его производителей, говорится в сообщении Европейского совета.

В интересах фермеров тарифы на удобрения будут поэтапно вводиться в течение трех лет.

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