Это один из первых примеров того, как позиция нынешнего главы Белого дома приводит к срыву выгодной сделки по продаже вооружений.

Военно-воздушные силы Португалии рекомендовали приобрести F-35, выпускаемые компанией Lockheed Martin. Однако уходящий министр обороны Нуну Мелу в интервью португальскому изданию Publico заявил, что правительство не будет следовать этому совету.

"Мы не можем игнорировать геополитическую обстановку при принятии решений. Текущая позиция Соединенных Штатов в контексте НАТО (...) заставляет нас рассматривать наилучшие варианты, поскольку предсказуемость наших союзников - важное преимущество, которое необходимо учитывать", - пояснил министр.

По данным Politico, Трамп ранее заявлял о возможной аннексии Гренландии и высказывал угрозы в адрес Канады. Это вызвало опасения, что США могут заблокировать доступ к обновлениям программного обеспечения и запасным частям, необходимым для поддержания полной боеспособности F-35.

"Мир изменился (...) и теперь этот наш союзник (...) может установить ограничения на эксплуатацию, техническое обслуживание, запчасти и другие критически важные элементы, обеспечивающие работоспособность этих самолетов в любых сценариях", - отметил министр.

Он также подчеркнул необходимость рассмотрения альтернативных вариантов, включая самолеты европейского производства.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс на этой неделе заявил, что Нидерланды не откажутся от заключенного контракта на закупку F-35. В отличие от них, Португалия еще не подписала подобное соглашение.

В Португалии после отставки правоцентристского правительства ожидаются досрочные парламентские выборы.

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