Учреждение по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv предупреждает о мошенниках, рассылающих фальшивые электронные письма от имени Рижского технического университета (RTU).
Мошенники рассылают фальшивые электронные письма от имени RTU
Злоумышленники, выдающие себя за представителей RTU, рассылают поддельные письма с вредоносным вложением. В этих письмах получателям предлагается просмотреть прикрепленное "изображение".
Во вложении содержится файл формата .img, который является не картинкой, а образом виртуального диска. Открытие этого файла приведет к установке вредоносного ПО на ваш компьютер.
Вредоносные письма отправляются с адресов электронной почты office@domeniilemartinutzi.ro и recaudacion@villacarlospaz.gov.ar.
Cert.lv призывает пользователей внимательно изучать содержание получаемых писем и не открывать непонятные вложения с необычными расширениями файлов, такими как .exe, .rar, .zip, .img, .iso, .rdp и другими.
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