Мошенники рассылают фальшивые электронные письма от имени RTU

Злоумышленники, выдающие себя за представителей RTU, рассылают поддельные письма с вредоносным вложением. В этих письмах получателям предлагается просмотреть прикрепленное "изображение".

Во вложении содержится файл формата .img, который является не картинкой, а образом виртуального диска. Открытие этого файла приведет к установке вредоносного ПО на ваш компьютер.

Вредоносные письма отправляются с адресов электронной почты office@domeniilemartinutzi.ro и recaudacion@villacarlospaz.gov.ar.

Cert.lv призывает пользователей внимательно изучать содержание получаемых писем и не открывать непонятные вложения с необычными расширениями файлов, такими как .exe, .rar, .zip, .img, .iso, .rdp и другими.

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