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Трамп похвастался "очень хорошим и продуктивным" разговором с диктатором Путиным

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Дональд Трамп
Дональд Трамп Фото: AFP / Scanpix

Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг, 13 марта, у него состоялись удачные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хороший шанс, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится", - сообщил Трамп на своей платформе TruthSocial.

При этом он подчеркнул, что "в этот самый момент тысячи украинских солдат полностью окружены российской армией" и находятся в очень сложной ситуации. "Я призвал президента Путина пощадить их жизни. Это была бы ужасная резня, подобной которой не было со времен Второй мировой войны. Да благословит их всех Господь!!!", - написал Трамп.

Неясно, имел ли Трамп в виду частный разговор с Путиным или переговоры Путина со специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом, которые прошли в Москве в четверг вечером.

Белый дом заявил, что Трамп не разговаривал в четверг с Путиным - с российским диктатором общался только посланник Уиткофф.

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