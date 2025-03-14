Суд по экономическим делам признал виновными по так называемому делу о грузе кокаина в Кокнесе трех человек, приговорив одного к десяти годам тюремного заключения, а двух других - к девяти.
Вынесен приговор по делу о грузе кокаина в Кокнесе: три человека отправлены в тюрьму
Как сообщили в суде, эти лица, действуя в составе организованной группы, незаконно приобрели, хранили и перевозили с целью сбыта 2197 килограммов порошкообразного вещества белого цвета, содержащее 1758 килограммов кокаина.
Все трое приговорены также к пробационному надзору сроком на три года.
Один из обвиняемых был признан невиновным и оправдан по делу о легализации преступно полученных средств в особо крупных размерах, так как их происхождение осталось неустановленным. Суд не нашел признаков преступления в этой части обвинения.
Фигуранты дела являлись членами международной организованной группы, которая занималась перевозкой и сбытом кокаина в крупных объемах. Кокаин был ввезен в Латвию в ящиках с бананами и доставлен в ангар на территории частного дома в Кокнесском крае для хранения. Полиция обнаружила груз наркотика 8 января 2019 года.
В ходе расследования было установлено, что кокаин не предназначался для местного рынка, и Латвия была использована как транзитная страна для его дальнейшей переправки в другие государства.
Начальник криминальной полиции Андрей Гришин ранее сообщил, что стоимость груза оценивается примерно в 65 миллионов евро.
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