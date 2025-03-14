В Салацгриве в ближайшие месяц-два планируется примерно на неделю закрыть временный мост через Салацу, чтобы заменить металлические плиты, сообщили представители предприятия Latvijas valsts ceļi (LVC).
Временный мост в Салацгриве на неделю закроют для автомобилей
Планируется, что временный мост в Салацгриве будет закрыт для движения транспорта, который перенаправят на объездные дороги.
Пешеходное движение будет по-прежнему осуществляться по временному мосту.
LVC поясняет, что состояние временного моста необходимо улучшить, для чего планируется заменить металлические плиты. Нынешние плиты регулярно ломаются из-за несоответствующих транспортных нагрузок, поэтому их приходится сваривать, перекрывая движение на время процесса.
Кроме того, чтобы уменьшить возможные заторы в городе в то время, пока продолжается строительство моста через Салацу, власти Салацгривы обязались усилить контроль в порту, чтобы гарантировать, что туда не попадет перегруженный транспорт, превышающий разрешенный вес. Такой транспорт едет в порт Салацгривы как из Риги, так и из Таллинна, подчеркивает LVC.
LVC отмечает, что такой план действий обсуждался в пятницу, 14 марта, на встрече, в которой приняли участие представители LVC, Государственной полиции, компании NB&Tilts и самоуправления Лимбажского края.
На встрече также обсуждалась необходимость более активного участия муниципальной полиции в обеспечении безопасности дорожного движения в районе моста. Так, совместно с Госполицией в ближайшее время планируется усилить контроль за грузовыми автомобилями.
LVC поясняет, что из-за интенсивного движения транспорта в плитах на проезжей части временного моста появляются трещины, хотя эти дефекты не влияют на несущую способность моста. Трещины усугубляются тем, что водители грузовых автомобилей нарушают весовые ограничения, особенно в ночное время, как показывают данные весового оборудования LVC.
С 28 февраля большегрузным автомобилям массой более 44 тонн запрещено пересекать реку Салацу по временному мосту. Для таких авто есть объездной путь через Лимбажи и Алою по региональной дороге Дучи-Лимбажи (P53) или Коцени-Лимбажи-Туя (P11), Лимбажи-Алоя (P13) и Айнажи-Матиши (P15).
Как уже сообщалось, с 30 августа прошлого года движение через Салацу в Салацгриве осуществляется по временному мосту, а старый мост начали демонтировать. Несущая способность временного моста составляет до 52 тонн, и он будет использоваться до осени этого года, когда планируется завершить строительство нового моста.
Также сообщалось, что существующий мост через Салацу в Салацгриве полностью снесут, а на его месте построят новый четырехпролетный железобетонный балочный мост с новыми опорами и стальными балками.
С обеих сторон моста в нижней части предусмотрено создание пешеходных дорожек. Со стороны Айнажи пешеходная дорожка будет соединена с существующей конструкцией тротуара, построенной вдоль реки Салаца. Со стороны Риги дорожка будет устроена локально, в конце нее построят новые лестницы. Пешеходную инфраструктуру также обустроят на мосту.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!