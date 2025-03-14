Женщина была найдена мертвой в гараже в центре Риги, сообщает программа Degpunktā на телеканале TV3.
Видео ⟩ Женщина найдена мертвой в заведенном автомобиле в центре Риги
Тело женщины было найдено в принадлежащем ей гараже возле ее дома, на улице Пернавас.
Погибшая находилась на переднем сиденье, на месте водителя. Автомобиль был заведен.
"Он [сосед] забирал или ставил свой велосипед и увидел, что створка двери открыта. Машина работала", - рассказала журналистам соседка Аусма.
Причина смерти женщины пока не ясна, но на капоте машины было найдено несколько пустых бутылок из-под алкоголя.
Госполиция возбудила уголовное дело по статье 13 Уголовного закона и назначила экспертизу. Первоначальная информация, имеющаяся в распоряжении полиции, не указывает на наличие уголовного преступления.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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