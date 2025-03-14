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Видео Женщина найдена мертвой в заведенном автомобиле в центре Риги

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Двери гаража, где произошла трагедия
Двери гаража, где произошла трагедия Фото: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Женщина была найдена мертвой в гараже в центре Риги, сообщает программа Degpunktā на телеканале TV3.

Тело женщины было найдено в принадлежащем ей гараже возле ее дома, на улице Пернавас.

Погибшая находилась на переднем сиденье, на месте водителя. Автомобиль был заведен.

"Он [сосед] забирал или ставил свой велосипед и увидел, что створка двери открыта. Машина работала", - рассказала журналистам соседка Аусма.

Причина смерти женщины пока не ясна, но на капоте машины было найдено несколько пустых бутылок из-под алкоголя.

Госполиция возбудила уголовное дело по статье 13 Уголовного закона и назначила экспертизу. Первоначальная информация, имеющаяся в распоряжении полиции, не указывает на наличие уголовного преступления.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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