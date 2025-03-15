По данным расследования ООН, Россия совершила преступления против человечности во время войны в Украине, систематически подвергая людей пыткам и похищениям. Эти преступления стали частью масштабной кампании атак на гражданское население.
Расследование ООН: Россия совершила преступления против человечности в Украине
Новый доклад Независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Украине был опубликован в открытом доступе на этой неделе и официально будет представлен Совету ООН по правам человека во вторник.
Комиссия установила, что российские власти несут ответственность за массовые случаи похищений и пыток.
"Оба преступления были совершены в рамках широкомасштабного и систематического нападения на гражданское население и представляли собой часть скоординированной государственной политики", - говорится в докладе. Такое прямое обвинение со стороны следователей ООН встречается редко.
В документе отмечается, что значительное число мирных жителей было задержано на территориях, захваченных российскими войсками. После этого многие из них были отправлены в тюрьмы на оккупированных территориях Украины или вывезены в Россию.
Во время длительного содержания под стражей российские власти совершали новые преступления, говорится в расследовании.
"Многие жертвы бесследно исчезли на месяцы и годы, а некоторые из них погибли в заключении", - отмечается в докладе. В нем также подчеркивается, что российские власти систематически отказывались предоставлять информацию о местонахождении задержанных.
По данным расследования, Москва намеренно выводила похищенных людей из-под защиты закона. В докладе также утверждается, что пленные подвергались пыткам и насильственным исчезновениям.
"Россия систематически применяла пытки к определенным категориям задержанных с целью получения информации, принуждения и запугивания", - заявили следователи ООН.
Особенно жестокие методы пыток использовались во время допросов, а российские власти "систематически прибегали к сексуальному насилию как к форме пыток в отношении задержанных мужчин", говорится в отчете.
Комиссия также изучила растущее число случаев убийств и ранений пленных украинских солдат российскими военными. Эти действия являются военными преступлениями.
"Свидетельства дезертиров из российской армии указывают на существование политики отказа от взятия пленных - вместо этого их просто убивают", - отмечается в докладе.
В документе подчеркивается, что обе стороны совершали военные преступления, применяя беспилотники для атак на раненых солдат.
Доклад также включает упоминания о нарушениях прав человека, совершенных украинскими властями в отношении лиц, обвиненных в сотрудничестве с российскими оккупантами.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. В марте того же года Совет ООН по правам человека инициировал высокоуровневое расследование военных преступлений.
Комиссия ООН подчеркнула необходимость установления справедливости и привлечения виновных к ответственности.
В документе также отмечается, что Украина сотрудничала со следователями, в то время как Россия не признала работу комиссии и отказалась от какого-либо взаимодействия.
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