Расследование ООН: Россия совершила преступления против человечности в Украине

По данным расследования, Москва намеренно выводила похищенных людей из-под защиты закона. В докладе также утверждается, что пленные подвергались пыткам и насильственным исчезновениям.

"Россия систематически применяла пытки к определенным категориям задержанных с целью получения информации, принуждения и запугивания", - заявили следователи ООН.

Особенно жестокие методы пыток использовались во время допросов, а российские власти "систематически прибегали к сексуальному насилию как к форме пыток в отношении задержанных мужчин", говорится в отчете.

Комиссия также изучила растущее число случаев убийств и ранений пленных украинских солдат российскими военными. Эти действия являются военными преступлениями.

"Свидетельства дезертиров из российской армии указывают на существование политики отказа от взятия пленных - вместо этого их просто убивают", - отмечается в докладе.

В документе подчеркивается, что обе стороны совершали военные преступления, применяя беспилотники для атак на раненых солдат.

Доклад также включает упоминания о нарушениях прав человека, совершенных украинскими властями в отношении лиц, обвиненных в сотрудничестве с российскими оккупантами.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. В марте того же года Совет ООН по правам человека инициировал высокоуровневое расследование военных преступлений.

Комиссия ООН подчеркнула необходимость установления справедливости и привлечения виновных к ответственности.

В документе также отмечается, что Украина сотрудничала со следователями, в то время как Россия не признала работу комиссии и отказалась от какого-либо взаимодействия.

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