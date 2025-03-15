Пожар в Екабпилсском крае: один человек погиб

В 10:26 пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов в Екабпилсский край, где в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома горели бытовые вещи на площади пять квадратных метров.

При обследовании задымленного помещения пожарные обнаружили пострадавшего, вынесли его на свежий воздух и передали бригадам скорой помощи. Однако медики констатировали его смерть.

Ранее, в 08:32, пожарные выехали на улицу Педедзес в Риге, где в двухэтажном доме на первом этаже загорелась еда, оставленная без присмотра на плите.

Из задымленной квартиры был спасен один человек, которого передали медикам.

Самый масштабный пожар за прошедшие сутки произошел в Цесисском крае, в волости Заубе.

Там огонь охватил двухэтажный жилой дом на площади 165 квадратных метров.

Вызов поступил вскоре после полуночи, а ликвидация пожара заняла четыре с половиной часа.

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