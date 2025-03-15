ВИДЕО К чему приводит мясная диета?

Ивия Кэтрин из Далласа, США, имеет более 49 000 подписчиков в TikTok. Ее история о том, как "хищническое" питание довело ее до больницы, быстро набрала популярность.

Хотя звезды и фитнес-блогеры активно рекламируют эту диету, Ивия теперь убеждена, что она вовсе не так полезна, как кажется.

Как отмечают специалисты Гарвардской медицинской школы, питание исключительно мясом может быть опасным для здоровья. Это разновидность кето-диеты, популярной среди тех, кто хочет похудеть за счет жирового обмена.

Однако, по данным Ladbible, такой рацион повышает уровень холестерина, поскольку животные жиры богаты насыщенными жирами. Кроме того, он может негативно сказаться на работе почек.

Классическая мясная диета включает:

мясо,

птицу,

яйца,

морепродукты,

некоторые молочные продукты

и воду.

Ивия вспоминает, что находилась в "своей хищнической эре", питаясь по очень строгой схеме:

"Каждый вечер в последний год учебы я ела стейк New York Strip, а по утрам - два-три яйца", - рассказала она.