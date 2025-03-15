Украинские силы изначально продвигались без серьезного сопротивления, но затем Россия начала контратаки. В октябре 2024 года украинские позиции ослабли - российские войска уничтожили важные мосты, ограничив снабжение.

На протяжении всей кампании Киев менял официальное объяснение этой операции.

Сначала говорилось, что это "удар по морали", который должен поднять дух украинцев.

Затем появилась версия, что Украина создает "обменный фонд" - захваченных российских пограничников и солдат можно будет обменять на украинских военнопленных.

Впоследствии стало ясно, что главной целью был отвлекающий маневр: Россия была вынуждена перебрасывать войска из Донбасса и южных регионов, ослабляя там свои позиции.

Бывший советник Минобороны Украины Сергей Кузан объясняет:

"После первых недель боев российское командование, не справляясь с давлением, начало перебрасывать части в Курскую область. Это ослабило их силы на других фронтах".

Однако Россия смогла адаптироваться и к ноябрю вернула 40% утраченной территории.

К началу 2025 года российские войска начали активно применять новую тактику, используя беспилотники и артиллерию. В конце февраля украинское командование решило отойти от Суджи, чтобы сохранить личный состав.

Президент Владимир Зеленский назвал это "правильным решением", которое сохранило жизни многих солдат. Однако Киев потерял значительное количество тяжелой техники, что вызвало критику со стороны западных союзников.

Многие эксперты расходятся во мнениях. Некоторые военные аналитики считают, что Украина заставила Россию потратить ресурсы, которые могли бы использоваться на других участках фронта, например, в Донбассе.

Кузан подтверждает это: "Контингент, который мог бы наступать в Донецкой области, был вынужден вести бои в самой России".

Однако стратегически операция не изменила общей картины войны.

Джон Форман, бывший военный атташе Великобритании в Москве, резюмирует:

"Да, тактически это было полезно. Это повысило моральный дух Украины. Но одной лишь моралью войну не выиграешь".

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