59-летний капитан, гражданин России Владимир Мотин, в понедельник врезался в американский танкер Stena Immaculate у восточного побережья Йоркшира, Великобритания.

В субботу он предстанет перед судом Халла по обвинению в гибели члена экипажа из-за грубой халатности, заявила полиция графства Хамберсайд.

Британская прокуратура подтвердила, что в результате катастрофы погиб 38-летний гражданин Филиппин Марк Анхело Перния, член экипажа судна Solong.

Когда британская береговая охрана прибыла на место аварии в понедельник, всех 36 членов экипажей двух судов удалось спасти. Однако Перния пропал без вести и считается погибшим.

Грузовой корабль Solong, ходивший под флагом Португалии, врезался в американский танкер Stena Immaculate, который находился на якорной стоянке в 16 километрах от порта Халл.

По данным Командования морских перевозок США, танкер перевозил авиационное топливо для нужд армии США. Компания Crowley, оператор Stena Immaculate, подтвердила, что при столкновении была повреждена цистерна с авиационным топливом.

Владимир Мотин был задержан через несколько часов после инцидента, в понедельник вечером.

На данный момент Stena Immaculate остается на якоре в месте аварии. Solong дрейфует южнее.

Глава береговой охраны Падди О’Каллахан в пятницу заявил, что оба судна находятся в стабильном состоянии. Спасатели поднялись на борт и продолжают оценивать масштабы повреждений.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!