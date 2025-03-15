"Новое Единство" представило лидеров списков на муниципальных выборах

В Видземе списки возглавят Айгар Луксс в Айзкраукле, Дзинтарс Адлерс в Алуксне, Янис Розенбергс в Цесисе, Интарс Лиепиньш в Гулбене, Диана Залюпе в Лимбажи, Сигне Бока в Смилтене и Янис Байкс от партии "Valmierai un Vidzemei" в Валмиерском самоуправлении, который также будет баллотироваться на пост мэра Валмиеры.

В Земгале списки возглавят Айгарс Рублис в Елгаве, Линда Абу Мери в Баускском крае, Эдгар Лайминьш в Добельском крае, Улдис Айнарс в Елгавском крае, Санита Лусе и Леонид Салцевич от Екабпилсской региональной партии в Екабпилсском крае и Мартиньш Лиманскис от партии "Tukuma pilsētai un novadam" в Тукумсском крае.

В Латгале лидерами списка "Нового Единства" станут Андрис Зелчс в Балвском крае, который будет баллотироваться вместе с Сергеем Максимовым из Латгальской партии, Ярослав Волков в Резекне, Алдис Адамович в Прейльском крае и Гунтарс Скудра в Резекненском крае.

В Курземе лидерами списков будут Карлис Страутиньш в Лиепае, Улдис Кристапсонс в Южномкурземском крае, Марис Розенбергс в Талси, Дидзис Конушевскис в Салдусе, Даце Корна в Вентспилсе и Инесе Асташевска от партии "Kuldīgas novadam" в Кулдиге.

В Риге кандидатом в мэры будет Вилнис Кирсис, в Юрмале список возглавит Ивета Блауа, в Адажском самоуправлении - Янис Брантс, в Кекавском самоуправлении - Виктория Байре, в Марупском - Эдгар Якабсонс, в Огрском - Даце Клявиня, в Саласпилсском - Райвис Анспакс, в Саклкрасты - Янис Бруммерманис, в Сигулдском крае - Ина Ступеле и в Ропажском крае - Ренате Гремзе.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!