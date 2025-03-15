Эта тактика еще не обеспечила существенного прорыва, но позволила России стабильно добиваться небольших успехов. Ситуация осложняется и тем, что президент США Дональд Трамп приостановил поставки оружия в Украину.

Стратегия состоит из трех основных элементов:

Использование пехотных и механизированных сил для нагружения украинской армии на линии фронта.

Атаки дронов и артиллерии, которые нарушают маневренность украинских сил и несут существенные потери. В ход идут дроны FPV, беспилотники типа Lancet, а также артиллерийские заряды.

Применение парящих бомб для нанесения ударов по оборонительным позициям Украины

Несмотря на то, что эффективность российской авиации ограничена противовоздушной обороной Украины, парящие бомбы стали важным фактором, поскольку они дешевы и просты, сообщает СМИ. В 2023 году Россия начала активно их использовать, удивив западных военных аналитиков их эффективностью.

Изначально эти бомбы считались незначительной угрозой, однако их массовое производство дало России преимущество. Их запускают с большой дальности, что позволяет российским самолетам избегать противовоздушной обороны Украины.

Россия использует парящие бомбы FAB-1500 и FAB-3000, взрывоопасность которых значительна - даже неточные попадания могут уничтожить оборонительные позиции.

В 2024 году Россия произвела около 40 000 парящих бомб, а в 2025 году планируется увеличить это число до 70 000. Это нанесло значительный ущерб украинским силам, которые были вынуждены изменить стратегию, используя тактики уклонения и перемещаясь под землей.

Несмотря на то, что Украина по-прежнему способна защитить свои позиции, комбинированное применение пехоты, дронов и авиации усложнило ее оборону.

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