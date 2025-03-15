Россия нашла эффективную стратегию ослабления вооруженных сил Украины. Британские аналитики называют его "атакующим треугольником" - сочетанием пехоты, дронов и парящих бомб, пишут Business Insider и UNIAN.
Эта тактика еще не обеспечила существенного прорыва, но позволила России стабильно добиваться небольших успехов. Ситуация осложняется и тем, что президент США Дональд Трамп приостановил поставки оружия в Украину.
Стратегия состоит из трех основных элементов:
- Использование пехотных и механизированных сил для нагружения украинской армии на линии фронта.
- Атаки дронов и артиллерии, которые нарушают маневренность украинских сил и несут существенные потери. В ход идут дроны FPV, беспилотники типа Lancet, а также артиллерийские заряды.
- Применение парящих бомб для нанесения ударов по оборонительным позициям Украины
Несмотря на то, что эффективность российской авиации ограничена противовоздушной обороной Украины, парящие бомбы стали важным фактором, поскольку они дешевы и просты, сообщает СМИ. В 2023 году Россия начала активно их использовать, удивив западных военных аналитиков их эффективностью.
Изначально эти бомбы считались незначительной угрозой, однако их массовое производство дало России преимущество. Их запускают с большой дальности, что позволяет российским самолетам избегать противовоздушной обороны Украины.
Россия использует парящие бомбы FAB-1500 и FAB-3000, взрывоопасность которых значительна - даже неточные попадания могут уничтожить оборонительные позиции.
В 2024 году Россия произвела около 40 000 парящих бомб, а в 2025 году планируется увеличить это число до 70 000. Это нанесло значительный ущерб украинским силам, которые были вынуждены изменить стратегию, используя тактики уклонения и перемещаясь под землей.
Несмотря на то, что Украина по-прежнему способна защитить свои позиции, комбинированное применение пехоты, дронов и авиации усложнило ее оборону.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!