Администрация Трампа планирует ограничения на въезд в США для граждан более 40 стран

Со ссылкой на анонимных должностных лиц издание сообщает, что в проект списка вошли 43 страны, которые разделены на три категории с ограничениями на поездки.

В красную категорию стран, граждане которых были бы полностью лишены разрешения на въезд в США, вошли Афганистан, Бутан, Венесуэла, Иран, Йемен, Куба, Ливия, КНДР, Сомали, Судан, Сирия и КНДР.

В оранжевую категорию вошли еще десять стран - Беларусь, Гаити, Лаос, Мьянма, Пакистан, Россия, Сьерра-Леоне, Туркменистан, Южный Судан и Эритрея - гражданам которых выдача виз будет резко ограничена.

США планируют ужесточить правила въезда в страну, пишет The New York Times со ссылкой на источники.



По данным газеты, предполагается создание «красного», «оранжевого» и «желтого» списков стран, в отношении которых могут быть введены визовые ограничения.



🔴 Гражданам стран из… pic.twitter.com/TPqbHp538N — Лентач (@oldLentach) March 15, 2025

"В этих случаях въезд мог бы быть разрешен состоятельным деловым путешественникам, но не людям, путешествующим по визам иммигрантов или туристов", - пишет New York Times.

Гражданам стран, попавших в оранжевый список, также пришлось бы пройти личное собеседование для получения визы.

Еще 22 страны, включенные в желтый список, имели бы 60 дней, чтобы развеять опасения США, иначе они могут быть переведены в одну из более жестких категорий.

"Должностные лица предупредили, что Госдепартамент разработал список несколько недель назад и что к моменту его поступления в Белый дом в него, скорее всего, будут внесены изменения", - пишет New York Times.

Введенный Трампом в течение первого срока полномочий запрет на въезд его преемник Джо Байден отменил сразу после инаугурации.

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