Президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешном испытании и боевом применении новой украинской ракеты Long Neptune. "Сегодня сообщалось о нашей ракетной программе. Получены значительные результаты. Long Neptune прошла тестирование и успешное боевое применение. Новая украинская ракета, точный удар. Радиус действия - тысяча километров", - написал он в своем Telegram-канале.
Зеленский выразил благодарность украинским разработчикам, производителям и военным, подчеркнув, что работа по укреплению обороноспособности страны продолжается.
Не исключено, что накануне в Туапсинский нефтеперерабатывающий завод влетела ракета Long Neptune, пишет УНИАН. На обнародованных видеозаписях, на которых запечатлено возможное применение ракеты, слышен характерный звук, отметило агентство, подчеркнув, что эта информация официально не подтверждена.
Как прекрасно утреннее Туапсе🔥 pic.twitter.com/UtiTBXv0VZ— Team of Zina Portnova (@Zn_Portnova) March 14, 2025
Еще в декабре 2023 года "РБК-Украина" сообщал, что страна разрабатывает новую модификацию крылатой ракеты комплекса Neptune - Long Neptune. В связи с секретностью деталей проекта многое было неизвестно. Издание Defence Express писало, что новая ракета оснащена системой поиска, использующей термовизор. Это позволяет ей искать и идентифицировать цель на основе ранее введенных данных.
После того, как Россия начала полномасштабное вторжение, Украина получила от союзников британские ракеты Storm Shadow и американский ATACMS. Радиус их действия не превышает 550 километров, для ударов по территории России необходимо разрешение Запада. Свои ракеты Украина может использовать без ограничений.
Вооруженные силы Украины также активно использовали дозвуковые противокорабельные ракеты Neptune. Радиус их действия - до 300 км, скорость - до 900 км/ч, вес - 870 кг, длина - 5,05 метра. Именно с помощью Neptune вооруженные силы Украины уничтожили флагман Черноморского флота России - ракетный крейсер "Москва" в 2022 году.
Летом 2024 года Владимир Зеленский говорил, что Украина активно разрабатывает ракеты дальнего радиуса действия и пытается как можно скорее приступить к их боевому использованию. "У нашей ракетной программы хорошая динамика. Это сложная задача, но шаг за шагом мы приближаемся к возможности использовать свои ракеты, а не зависеть от поставок партнеров", - подчеркнул тогда украинский президент.
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