Вооруженные силы Украины также активно использовали дозвуковые противокорабельные ракеты Neptune. Радиус их действия - до 300 км, скорость - до 900 км/ч, вес - 870 кг, длина - 5,05 метра. Именно с помощью Neptune вооруженные силы Украины уничтожили флагман Черноморского флота России - ракетный крейсер "Москва" в 2022 году.

Летом 2024 года Владимир Зеленский говорил, что Украина активно разрабатывает ракеты дальнего радиуса действия и пытается как можно скорее приступить к их боевому использованию. "У нашей ракетной программы хорошая динамика. Это сложная задача, но шаг за шагом мы приближаемся к возможности использовать свои ракеты, а не зависеть от поставок партнеров", - подчеркнул тогда украинский президент.