Сегодня день рождения отмечает старейшая латвийка в мире - Маргарет Романс

Маргарет в интервью порталу Global News делится своими воспоминаниями о молодости в Латвии, советской оккупации, быте беженцев и начале жизни в Монреале, Канаде, где работала учителем искусств. Теперь стены ее комнаты в доме престарелых украшают картины и фотографии, созданные ею самой с юных лет в Латвии.

Маргарет не только старейшая жительница Канады, она еще и 27-я старейшая жительница планеты.

О жизни в Латвии она говорит только хорошее. Вместе с мужем Генрихом они эмигрировали в 1947 году. Маргарет благодарит бога, что он привел ее семью в Канаду. В Монреале супруг работал инженером, а она - учителем рисования.

В 2002 году муж скончался. До 107 лет Маргарет жила одна, но потом переехала в дом престарелых.

Маргарет Романс по-прежнему сохраняет бодрый ум благодаря любви к искусству и интересу к событиям в мире, обществе и семье. По ее мнению, секрет долгой жизни - сохранить любознательность и не держать зла. Она призывает молодых людей помнить, что обучение - это первый шаг к знанию.

Она говорит: "Учись, учись и еще раз учись! То, что у тебя в голове, никто не сможет отнять".

Маргарет говорит, что отметит 113-летие, потягивая любимый напиток - "Мартини".

На данный момент самым пожилым человеком в мире считается 116-летняя бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас.