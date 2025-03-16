В Неретской волости на автомобиль упало дерево

Три ДТП с четырьмя пострадавшими произошло в Земгальском регионе, два ДТП с тремя пострадавшими - в Рижском регионе, одно ДТП с двумя пострадавшими - в Латгале, а одна авария с одним пострадавшим пешеходом зарегистрирована в Видземе.

Как сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе, в субботу в Неретской волости Айзкраукльского края произошла авария - на легковую машину упало дерево. Спасатели прибыли на место происшествия и освободили из транспортного средства двух человек, которых передали в "скорую". У пострадавшего крушение автомобиля также были отключены клеммы аккумулятора.

За сутки в сфере дорожного движения Госполиция выявила 541 административное правонарушение, в том числе 234 случая превышения разрешенной скорости движения и одного агрессивного водителя.

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