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Фото и видео Дамы радуются шопингу на масштабном мероприятии Andele mandele

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В субботу, 15 марта, в выставочном центре "Кипсала" прошло крупнейшее событие долгосрочного шопинга - Andele mandele. Взгляни, как дамы со всей Латвии торговали своими "жемчужинами"!

Как сообщила организатор мероприятия Лива Яунозола, на мероприятие собрались тысячи любителей моды, чтобы купить и продать качественную подержанную одежду, аксессуары и насладиться отличным времяпрепровождением с семьей и друзьями.

"Каждый месяц пользователи Andele mandele продают одежду и другие предметы на сумму более 2 млн евро - эти деньги остаются в латвийской экономике", - поясняет Яунозола.

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