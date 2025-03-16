В субботу, 15 марта, в выставочном центре "Кипсала" прошло крупнейшее событие долгосрочного шопинга - Andele mandele. Взгляни, как дамы со всей Латвии торговали своими "жемчужинами"!
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Фото и видео ⟩ Дамы радуются шопингу на масштабном мероприятии Andele mandele
Как сообщила организатор мероприятия Лива Яунозола, на мероприятие собрались тысячи любителей моды, чтобы купить и продать качественную подержанную одежду, аксессуары и насладиться отличным времяпрепровождением с семьей и друзьями.