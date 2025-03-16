Трамп ограничил полномочия своего спецпредставителя Кита Келлога

"Рад сообщить, что генерал Кит Келлог назначен специальным посланником по Украине", - написал Трамп на своей платформе Truth Social.

Примечательно, что Трамп не упомянул, что еще в ноябре он поручил Келлогу вести переговоры сразу по двум направлениям - и с Украиной, и с Россией, чтобы добиться окончания войны.

Теперь Кремль, по данным NBC News, добился сокращения его полномочий, поскольку считает Келлога "слишком проукраинским".

Келлог не участвовал в недавних переговорах США и Украины в Саудовской Аравии, где Киев заявил о готовности к 30-дневному перемирию, если Россия также его поддержит.

Он также не принимал участия в переговорах с Россией, когда спецпосланник США Стив Виткоф приезжал в Москву для обсуждения возможного прекращения огня.

В своем заявлении Трамп подчеркнул, что теперь Келлог будет вести переговоры напрямую с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"У Кита Келлога отличные рабочие отношения с руководством Украины", - добавил Трамп.

В отдельной публикации Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что Владимир Путин якобы заставил спецпосланника США Уиткофа ждать девять часов перед началом встречи.

"Никакого ожидания не было", - написал Трамп, добавив, что переговоры с Россией были "продуктивными".

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